Про це пишуть журналісти The Guardian. Офіційно інформацію про ліквідацію Хасана Насралли вже підтвердили у "Хезболлі".

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Що сказали в Ірані про смерть Насралли

Перший віцепрезидент Ірану Мохаммад Реза Ареф заявив, що вбивство Хасана Насралли призведе до негативних наслідків для Ізраїлю, який це вчинив.

Ми попереджаємо, що несправедливе кровопролиття, особливо генерального секретаря "Хезболли", мученика Саїда Хасана Насралли, призведе до їх (ізраїльтян – 24 Канал) знищення,

– заявив Ареф.

Варто зазначити, що у липні цього року президент Ірану Масуд Пезешкіан призначив Мохаммада Реза Арефа своїм першим віцепрезидентом, що стало важливим політичним кроком.

Раніше Ареф вже обіймав посаду віцепрезидента у команді колишнього президента-реформатора Ірану Мохаммаді Хатамі з 2001 по 2005 рік.

До слова, журналісти Reuters, з посиланням на власні джерела, зазначили, що тіло Хасана Насралли вже витягнули з-під завалів 29 вересня. Однак коли відбудуться похорони лідера "Хезболли", поки що невідомо.