Убийство Хатчинс: Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета

Актер Алек Болдуин заявил, что не нажал на спусковой крючок реквизитного пистолета, когда застрелил оператора Галину Хатчинс.

Пули не должно было быть на площадке, – актер

Болдуин подчеркнул, что никогда бы не навел пистолет на человека. Об этом актер сказал в интервью.

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Я бы никогда на кого-либо не наставлял пистолет и не нажимал на курок. Кто-то положил настоящую пулю в пистолет. Пулю, которую даже не должно было быть на площадке,

– заверил Болдуин.

Ранее следователи выяснили, кто зарядил пистолет

Прокурор округа Санта-Фе Мэри Кармак-Олтвис заявила, что правоохранители уже установили, кто именно зарядил оружие, из которого стрелял актер. Однако имя этого человека не назвали, ссылаясь на тайну следствия.

В то же время, правоохранители не дали ответа на то, как боевой патрон оказался на съемочной площадке. "Это будет одним из важнейших факторов, которые повлияют на решение об обвинении", – говорила прокурор.

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