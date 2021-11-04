Убийство Хатчинс: в Голливуде требуют запретить настоящее оружие на съемках

Голливудские кинооператоры требуют, чтобы на съемках фильмов запретили использование настоящего огнестрельного оружия. С инициативой выступили 214 человек после случайного убийства оператора Галины Хатчинс.

Требование подписали Грег Фрейзер (фильм "Дюна"), Рэйчел Моррисон ("Черная пантера"), Менди Уокер ("Мулан"). Подписавшиеся призывают руководство профсоюзов, продюсеров и законодателей поддержать инициативу.

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Некоторые штаты запретят оружие на съемках

Сенатор штата Калифорния Дэйв Кортезе заявил, что планирует запретить использование настоящего огнестрельного оружия и боевых патронов в кинопроизводстве.

В штате Нью-Мексико тоже хотят ввести подобный запрет. Об этом рассказала губернатор штата Мишель Луджан Гришем.

Что известно об убийстве Галины Хатчинс