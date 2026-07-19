В церемонии открытия мемориала приняли участие мэр Львова Андрей Садовый, дочь и внуки погибшей лингвистки.

Как проходило открытие мемориала Ирины Фарион?

В центре мемориала установили медную стелу, чуть превышающую рост человека. На ее четырех гранях вырезаны слова "язык", "воля", "нация" и "сила" – с ними была связана жизнь Ирины Фарион. Сквозь них виден камень с двадцатью ее высказываниями.

Пространство памяти Ирины Фарион / Фото городского совета

Андрей Садовый подчеркнул, что это не обычный памятник, к которому приходят лишь раз в год, чтобы возложить цветы, а пространство, которое можно читать, исследовать и открывать для себя заново.

По словам мэра, медь и камень под воздействием времени и света будут меняться, но слова останутся.

Также Садовый поблагодарил команду архитекторов Guess Line Architects, среди которых есть бывшие студенты Ирины Фарион, ее семью и всех, кто присоединился к созданию мемориала.

Вокруг пространства памяти высадили платаны, сливы, клены и черемуху, а также многолетние декоративные растения и кустарники.

Открытие мемориала Ирине Фарион: смотрите видео

Напомним, что 19 июля 2024 года возле собственного дома на улице Масарика во Львове Ирина Фарион была смертельно ранена. Несмотря на усилия врачей, в тот же вечер она скончалась в больнице.

25 июля правоохранители задержали подозреваемого в убийстве – 19-летнего жителя Днепра Вячеслава Зинченко. Судебный процесс продолжается до сих пор.