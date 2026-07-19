У відкритті пам'ятки взяв участь мер Львова Андрій Садовий, дочка та онуки загиблої мовознавиці.

Як відбувалося відкриття простіру пам'яті Ірини Фаріон?

У центрі меморіалу встановили мідну стелу трохи вищу за людський зріст. На її чотирьох гранях вирізані слова "мова", "воля", "нація" та "сила" – з ними були пов'язане життя Ірини Фаріон. Крізь них видно камінь із двадцятьма її висловами.

Простір пам'яті Ірини Фаріон / Фото міська рада

Андрій Садовий наголосив, що це не звичайний пам'ятник, до якого приходять лише раз на рік покласти квіти, а простір, який можна читати, досліджувати й відкривати для себе знову.

За словами мера, мідь і камінь під впливом часу і світла змінюватимуться, але слова залишаться.

Також Садовий подякував команді архітекторів Guess Line Architects, серед яких є колишні студенти Ірини Фаріон, її родині та всім, хто долучився до створення меморіалу.

Довкола простору пам'яті висадили платани, сливи, клени та черемху, а також багаторічні декоративні рослини й кущі.

Відкриття меморіалу Ірині Фаріон: дивіться відео

Нагадаємо, що 19 липня 2024 року біля власного дому на вулиці Масарика у Львові було смертельно поранено Ірину Фаріон. Попри зусилля лікарів, того ж вечора вона померла у лікарні.

25 липня правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві – 19-річного мешканця Дніпра В'ячеслава Зінченка. Судовий процес триває досі.