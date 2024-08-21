Подозреваемого в убийстве Фарион перевезли в другое СИЗО: какая причина

Подозреваемого в убийстве языковеда и экс-депутата Ирины Фарион, 18-летнего Вячеслава Зинченко, перевели в другой следственный изолятор. Это сделано в целях безопасности.

Об этом говорится в судебном реестре. По данным издания УНН речь идет именно о деле Ирины Фарион.

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О переводе Зинченко ходатайствовали следователи

31 июля Галицкий районный суд Львова принял решение по ходатайству следователя о предоставлении личной охраны подозреваемому, который был перемещен из ГУ "Львовское учреждение исполнения наказаний (№19)" в ИВС №4 ГУНП во Львовской области.

Сейчас подозреваемый находится именно там.

Таким образом, Зинченко было предоставлено личную охрану. Следствие и суд установили, что пока не существует прямых угроз его жизни и здоровью.

Что известно о расследовании убийства Фарион