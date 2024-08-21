Подозреваемого в убийстве Фарион перевезли в другое СИЗО: какая причина
Источник:Реестр суда
Подозреваемого в убийстве языковеда и экс-депутата Ирины Фарион, 18-летнего Вячеслава Зинченко, перевели в другой следственный изолятор. Это сделано в целях безопасности.
Об этом говорится в судебном реестре. По данным издания УНН речь идет именно о деле Ирины Фарион.
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О переводе Зинченко ходатайствовали следователи
31 июля Галицкий районный суд Львова принял решение по ходатайству следователя о предоставлении личной охраны подозреваемому, который был перемещен из ГУ "Львовское учреждение исполнения наказаний (№19)" в ИВС №4 ГУНП во Львовской области.
Сейчас подозреваемый находится именно там.
Таким образом, Зинченко было предоставлено личную охрану. Следствие и суд установили, что пока не существует прямых угроз его жизни и здоровью.
Что известно о расследовании убийства Фарион
- Во Львове 5 августа суд рассмотрел жалобу об изменении меры пресечения для Вячеслава Зинченко, которого подозревают в убийстве Ирины Фарион. На заседании появился отец парня Федор Зинченко и дал комментарий СМИ, в частности, об отношении сына к Фарион.
- У подозреваемого в убийстве Ирины Фарион правоохранители провели обыски. У него изъяли немалое количество вещей.
- 2 августа, правоохранители обнаружили дом под Львовом, где мог скрываться предполагаемый убийца Фарион. Известно, что дом расположен на участках огородного общества "Малые Голоски" в урочище Голоско в Шевченковском районе Львова.