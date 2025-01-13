Дочь Фарион требует от подозреваемого моральную компенсацию в 15 миллионов гривен

София Лицо требует от подозреваемого в убийстве ее мамы Ирины Фарион возмещения моральной компенсации. Эта сумма составляет 15 миллионов гривен.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова адвоката, которая представляет интересы Софии Лица, Натальи Романик во время судебного заседания по делу об убийстве Ирины Фарион.

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София Особа хочет моральной компенсации от подозреваемого

Наталья Романик заявила, что ее клиентка имеет право заявить о гражданском иске в уголовном производстве. Собственно, этим дочь Фарион и хочет воспользоваться.

София Особа хочет заявить о гражданском иске на возмещение морального вреда на сумму 15 миллионов (гривен – 24 Канал),

– отметила адвокат.

Она также пояснила, что дочь Ирины Фарион предоставит все свои объяснения, когда ее допросят как гражданского истца и пострадавшей. Сейчас Наталья Романик, которая представляет интересы Софии Лица, предоставила исковое заявление с приложениями судьям в нескольких экземплярах.

Впоследствии София Особа в комментарии журналистам объяснила, что средства, которые должны ей выплатить как моральную компенсацию, не вернут маму и не вернут Украине сверхмощного деятеля современности Ирину Фарион.

"Все средства, которые мы получим, будут перенаправлены для нужд Сил безопасности и обороны Украины, в частности для поддержания подразделения, где проходил службу и погиб мой муж Василий Особа. То есть все средства будут переданы и направлены для Вооруженных Сил Украины, я лично тех средств иметь не буду", – отметила она.

Дочь Ирины Фарион подчеркнула, что эти деньги помогут на линии фронта защищать Украину и, чтобы мы жили в свободной и независимой стране и праздновали наши украинские праздники.

К слову, ранее София Особа во время заседания заявляла об угрозах в соцсетях и обратилась в суд с просьбой об охране для себя и детей. Судьи приняли решение предоставить охрану дочери Ирины Фарион и ее детям на 2 месяца, сроком до 2 марта 2025 года.