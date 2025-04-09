Подозреваемому в убийстве Фарион Зинченко продлили меру пресечения
- Шевченковский районный суд Львова продлил меру пресечения Вячеславу Зинченко до 8 июня, подозреваемому в убийстве Ирины Фарион.
- 19 июля 2024 года Ирину Фарион застрелили возле ее дома, что привело к ее смерти, и следствие рассматривает несколько мотивов убийства, включая общественную/политическую деятельность.
- 18-летний Вячеслав Зинченко был задержан в Днепре по подозрению в убийстве, и правоохранители имеют достаточно доказательств, что именно он стрелял в профессора.
- Следующее судебное заседание по делу запланировано на 29 апреля.
Шевченковский районный суд Львова 9 апреля решил продлить меру пресечения Вячеславу Зинченко. Его подозревают в убийстве языковеда Ирины Фарион.
Заседание суд началось в 10:35 9 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное Львов.
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Как проходил суд над Зинченко 9 апреля
Один из адвокатов Вячеслава Зинченко, Игорь Сулима, не присутствовал на заседании. На слушания приехал другой адвокат Юрий Немировский.
Вячеслав Зинченко сообщил, что его прибытие задержали из-за того, что ему оказывали медицинскую помощь. Перед началом заседания Юрий Немировский отметил, что его подзащитный плохо себя чувствует.
В 10:55 суд удалился в совещательную комнату.
По возвращении судья объявил, что меру пресечения в виде содержания под стражей для Вячеслава Зинченко продлили до 8 июня.
Зинченко сообщил адвокату о своем состоянии перед началом слушания.
Следующее заседание по делу об убийстве Ирины Фарион состоится 29 апреля.
Что известно об убийстве Ирины Фарион
- Вечером 19 июля 2024 года неизвестный выстрелил в языковеда Ирину Фарион возле ее дома и скрылся с места преступления.
- Языковеда немедленно госпитализировали и прооперировали – ее состояния было критическим. Через несколько часов она умерла.
- По статье об умышленном убийстве преступнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
- Следствие рассматривает несколько мотивов убийства, в частности общественная/политическая деятельность и личная неприязнь. Также следователи не исключают в убийстве "российский след".
- 25 июля в Днепре задержали 18-летнего парня Вячеслава Зинченко по подозрению в убийстве Фарион. Глава МВД Игорь Клименко сообщил, что есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в профессора. Правоохранители в частности показали фото подозрительного юноши, что, вероятно, ждал Фарион. Следствие считает, что стрелок – лишь исполнитель.