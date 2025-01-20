Трамп планирует обнародовать тайные документы по убийству Кеннеди и Лютера Кинга

Дональд Трамп пообещал раскрыть тайные документы по убийствам Джона Кеннеди и Мартина Лютера Кинга. Новоизбранный президент США заявил, что вскоре эти материалы будут опубликованы для общественности.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на его заявление на Capital One Arena во время выступления на митинге перед своей инаугурацией. Он заявил, что это будет большой шаг к прозрачности правительства.

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Трамп обещает публикацию документов об убийствах Кеннеди и Лютера Кинга

Это решение вызвало интерес как среди сторонников, так и среди критиков Трампа, поскольку документы об этих исторических событиях были на протяжении десятилетий под грифом "секретно".

Мы откроем секретные документы. Включая документы об убийстве президента Кеннеди, а также Мартина Лютера Кинга,

– подчеркнул Трамп во время выступления.

Это обещание Трампа стало одним из акцентов его предвыборной кампании и теперь, когда он уже избран, планируется, что эти документы будут опубликованы в ближайшие месяцы.

Рассекречивание этих файлов может изменить понимание тех событий, ведь много лет существовало множество теорий и спекуляций относительно истинных причин и обстоятельств гибели двух великих фигур американской истории.

Трамп не отметил, когда именно будут опубликованы материалы, но подчеркнул, что после его инаугурации команда правительства будет активно работать над их раскрытием.