Об этом "Суспильному" сообщил адвокат обвиняемого Виктор Чевгуз. По его словам, сейчас мужчина проходит службу в Донецкой области.

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Адвокаты просят приостановить рассмотрение дела: что известно?

Приговор по делу был вынесен еще в 2023 году, однако сейчас продолжается его рассмотрение в Киевском апелляционном суде. Во время заседания 5 июня защита предоставила справку о зачислении Приходько в воинскую часть.

После этого адвокаты обратились в суд с просьбой приостановить производство.

Ивана Приходько призвали в ряды Вооруженных сил. Он находится сейчас в Донецкой области, воюет. Согласно УПК, дело в отношении обвиняемого приостанавливается и выделяется отдельное производство,

– заявил Виктор Чевгуз.

По словам адвоката, Приходько был мобилизован 19 марта 2026 года. Он утверждает, что мужчина не успел оформить отсрочку, хотя у него трое детей.

«Его поймали на улице, затем направили в воинскую часть. У него забрали телефон, жена узнала об этом только через несколько дней. Привезла документы, что у него трое детей, а он уже был отправлен туда. Сказали, что есть определенный порядок, подавайте рапорт, увольняйтесь. Он призван, есть приказ", – сказал Чевгуз.

Прокуроры попросили отложить заседание на месяц, чтобы проверить информацию о мобилизации обвиняемого и выяснить, сможет ли он участвовать в слушаниях дистанционно.

Представительница семьи Кирилла Тлявова Эльвира Лазаренко считает, что мобилизация может быть попыткой избежать уголовной ответственности.

Мы понимаем, почему он это делает. Никто не знает, сколько продлится война. Я думаю, что таким образом он пытается избежать наказания,, ведь есть риск того,, что апелляционный суд отменит приговор в части более тяжкой статьи – хулиганства. Потому что в части убийства по неосторожности сроки давности истекли 2 года назад,

– подчеркнула адвокат.

По ее словам, представители семьи планируют обратиться в Министерство обороны и воинскую часть с просьбой отменить приказ о мобилизации.

Журналисты также обратили внимание на аккаунт в TikTok, который может принадлежать Ивану Приходько. С мая 2026 года там публикуются фотографии в военной форме, рядом с сослуживцами и беспилотниками.

Бывший полицейский, которого обвиняют в убийстве 5-летнего Кирилла / Фото Иван Приходько

По данным издания, обвиняемый может проходить службу в одном из отдельных батальонов беспилотных систем. В то же время официального подтверждения этой информации пока нет.

Законно ли мобилизовывать обвиняемых?

Украинское законодательство содержит определенные ограничения относительно мобилизации осужденных лиц. В частности, не могут быть мобилизованы граждане, осужденные за государственную измену, коллаборационизм, шпионаж и ряд особо тяжких преступлений.

В то же время в отношении подозреваемых и обвиняемых существует правовая коллизия. Закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" прямо не запрещает их призыв, однако отдельные нормы уголовного законодательства могут ограничивать такую возможность в зависимости от избранной меры пресечения.

Теперь прокуратура планирует получить официальное подтверждение прохождения службы Приходько. После этого Киевский апелляционный суд будет решать, продолжать ли слушания по делу Приходько или выделить материалы по нему в отдельное производство и приостановить рассмотрение.

Адвокаты других обвиняемых занимают разные позиции. Часть защитников считает, что слушания по другим фигурантам можно продолжить, тогда как другие настаивают на полной приостановке всего дела до момента участия Приходько в процессе.

Что известно об убийстве 5-летнего Кирилла?

Трагедия произошла 31 мая 2019 года в Переяславе Киевской области. В тот день компания из 4 человек, среди которых были 2 сотрудника полиции, отдыхала на территории частного домовладения и употребляла алкоголь.

Во время застолья мужчины решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим предметам. Один из выстрелов оказался фатальным – пуля ранила 5-летнего Кирилла Тлявова, который находился во дворе неподалеку. Несмотря на усилия врачей, 3 июня мальчик скончался в медицинском учреждении.

После трагедии правоохранители задержали двух полицейских – Ивана Приходько и Владимира Петровца. Сначала им объявили подозрения, а после смерти ребенка квалификацию дела изменили. Суд избрал обоим меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога. В то же время подозреваемые вину не признавали и отказались давать показания следствию.

Впоследствии круг фигурантов расширился. В июле 2019 года подозрения получили еще два человека, среди которых был несовершеннолетний. Уже осенью того же года в Государственном бюро расследований сообщили об установлении обстоятельств гибели Кирилла Тлявова.

В конце декабря 2020 года обвинительный акт передали в суд. Рассмотрение дела проходило по статьям о хулиганстве с применением оружия и убийстве по неосторожности.

Суд первой инстанции вынес приговор 25 мая 2023 года – за несколько дней до четвертой годовщины смерти мальчика. Ивана Приходько признали виновным и приговорили к четырем годам лишения свободы. Владимир Петровец получил двухлетний испытательный срок за незаконное хранение боеприпасов. Еще двух обвиняемых – Дмитрия Кривошея и Станислава Петровца, который на момент событий был несовершеннолетним, суд оправдал.