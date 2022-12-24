Париж всколыхнули протесты после расстрела курдов: улицы в огне и дыме

В Париже 23 декабря мужчина открыл огонь возле курдского центра и убил троих человек. Столицу Франции всколыхнули протесты.

СМИ сообщили, что все погибшие были курдами. Кроме того, есть пострадавшие.

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Правоохранители уже задержали 69-летнего мужчину. В местной прокуратуре рассказали, что его недавно освободили из-под стражи. Он ждал суда.

В Париже начались протесты

Эммануэль Макрон выразил соболезнования родным погибшим. Он заявил, что французские курды стали объектом ужасающей атаки.

Тем временем во французской столице начались протесты. Люди возводят баррикады в центре города и подожгли мусорные баки. Улицы затянуло дымом.

СМИ сообщают, что правоохранители применили против протестующих слезоточивый газ. Пострадали более десяти полицейских. Детали об их состоянии пока не раскрывают.

Люди вышли на улицы после убийства курдов: смотрите видео

Протесты в Париже: смотрите видео