Случайного попадания не могло быть, – Вениславский опроверг циничный фейк об Оленовке

Российские оккупанты обстреляли колонию с пленными украинцами в Оленовке, что на Донетчине. После этого анонимные телеграмы начали распространять тезис, что ВСУ могли получить неверную информацию и ударить по колонии.

У членов комитета по вопросам национальной безопасности и разведки есть исчерпывающая информация о том, где и на каких локациях расположены места содержания наших военнопленных. Об этом в эфире 24 каналу рассказал народный депутат и член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.

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"Главное управление разведки Министерства обороны Украины имеет подлинную информацию обо всех местах, где держатся наши военнопленные", – отметил Вениславский.

Этот бред, который тиражируют анонимные телеграм-каналы, рассчитан исключительно на разжигание недоверия к органам власти,

– объяснил Федор Вениславский.

Он пояснил, что любые ракетные и артиллерийские удары, которые наносят наши ВСУ, происходят в очень тесном взаимодействии со всем разведывательным сообществом. Случайного попадания быть не могло. Закономерного – тем более.

"Мы и наши военные прекрасно понимаем, что есть информация от Главного управления разведки о местах и локациях размещения наших военнопленных на всех временно оккупированных территориях и на территории россии. Мы все прекрасно знаем", – добавил Вениславский.

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