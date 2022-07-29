Случайного попадания не могло быть, – Вениславский опроверг циничный фейк об Оленовке
Российские оккупанты обстреляли колонию с пленными украинцами в Оленовке, что на Донетчине. После этого анонимные телеграмы начали распространять тезис, что ВСУ могли получить неверную информацию и ударить по колонии.
У членов комитета по вопросам национальной безопасности и разведки есть исчерпывающая информация о том, где и на каких локациях расположены места содержания наших военнопленных. Об этом в эфире 24 каналу рассказал народный депутат и член Комитета ВР по вопросам нацбезопасности Федор Вениславский.
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"Главное управление разведки Министерства обороны Украины имеет подлинную информацию обо всех местах, где держатся наши военнопленные", – отметил Вениславский.
Этот бред, который тиражируют анонимные телеграм-каналы, рассчитан исключительно на разжигание недоверия к органам власти,
– объяснил Федор Вениславский.
Он пояснил, что любые ракетные и артиллерийские удары, которые наносят наши ВСУ, происходят в очень тесном взаимодействии со всем разведывательным сообществом. Случайного попадания быть не могло. Закономерного – тем более.
"Мы и наши военные прекрасно понимаем, что есть информация от Главного управления разведки о местах и локациях размещения наших военнопленных на всех временно оккупированных территориях и на территории россии. Мы все прекрасно знаем", – добавил Вениславский.
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Что известно об убийстве пленных в Оленовке
- В минобороны россии заявили, что в колонии в оккупированной Оленовке Донецкой области погибли 40 украинских военнопленных. Еще 75 бойцов получили ранения. И обвинили в этом ВСУ.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отреагировал на кровавую провокацию россии во временно оккупированной Оленовке на своей странице в телеграме и по пунктам разобрал ужасную трагедию.
- Массовое убийство пленных в оккупированной Оленовке сродни подрыву зданий колонии изнутри. Вероятно, это сделали, чтобы скрыть убийства плененных украинцев, которых там содержали. Об этом сообщил советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он подчеркнул, что такое мнение высказал не он, а специалисты, исследовавшие обнародованные материалы с места.