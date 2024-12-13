Правозащитники обратились в МУС по поводу убийства пленных в Еленовке: какие могут быть последствия

Общественные организации обратились в Международный уголовный суд с призывом расследовать массовое убийство и пытки украинских военнопленных в Еленовке. Именно этот суд является самым влиятельным институтом, куда можно было обратиться по этому теракту.

Призыв может не привести к огласке этого дела за рубежом, но остается важным в продвижении этого дела. О деталях 24 Каналу рассказала соучредитель ОО "Сообщество семей Еленовки" Александра Мазур, отметив, что уже удалось собрать достаточно информации, которая станет доказательной базой на суде, ведь уже известно о 10 виновных в массовом убийстве украинских военнопленных.

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Правозащитники обратились в МУС по поводу убийства пленных в Еленовке

Соучредитель ОО объяснила, что правозащитники могли обратиться с этим призывом ко многим институтам, в чьей компетенции это дело. В то же время МУС пока является самой влиятельной организацией.

Однако маловероятно, что такой призыв спровоцирует значительный резонанс по теракту за рубежом, ведь МУС имеет уже много дел относительно действий страны-агрессора.

Обращение туда было обязательным шагом, но мы не ждем, что это приведет к какой-то масштабной огласке,

– отметила Мазур.

О теракте в Еленовке, к сожалению, сейчас есть только свидетельства очевидцев и те данные, которые удалось установить дистанционно, ведь россияне никого не допустили к месту преступления.

Несмотря на это правозащитникам, документаторам и осинтерам удалось собрать достаточно информации, чтобы она считалась доказательной базой для суда. Говорится не только о словах очевидцев, а о людях, которые были причастны к теракту, детали взрыва и повреждения.

Организаторы обращения также призвали запросить у палаты досудебного производства выдачу ордеров на арест виновных лиц в совершении военных преступлений. По словам соучредителя ОО, говорится о 10 лицах.

Обратите внимание! В Донецке в автомобиле 9 декабря подорвался экс-начальник Еленовской колонии. Командир бригады "Азов" Денис Прокопенко заявил о неизбежной ответственности для российских палачей и подчеркнул важность их наказания для украинского государства.

"Самым серьезным влиянием на теракты и преступления России является экономическое давление, уровень отчетов ООН является недостаточным, ведь это просто информация, а не реальные действия", – отметила Мазур.

Правозащитники сотрудничают с нашим государством, которое все время работает над возвращением украинских военнопленных, но это все еще остается очень долгим и сложным процессом.

В то же время этой осенью во время обмена пленными удалось вернуть защитников "Азовстали", которые находились в Еленовке на момент теракта. Сейчас они проходят лечение.

Многие из них не являются публичными, не дают интервью и не ведут соцсети. Надеюсь, что после реабилитации они появятся в информационном пространстве, пока они восстанавливаются,

– добавила соучредитель ОО.