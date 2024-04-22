Подозреваемый в убийстве патрульного в Винницкой области объяснил, куда вез гранаты в багажнике

В ночь на 20 апреля в Винницкой области произошло убийство полицейского. Погиб 20-летний Максим Зарецкий. Нападавших задержали, 22 апреля состоялось судебное заседание. Детали передает 24 Канал.

52-летнему Валерию Василаке и 26-летнему Виталию Василаке, которых подозревают в нападении на полицейских, избрали меру пресечения. Суд решил держать их под стражей два месяца без права внесения залога.

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Выступление Виталия Василаке – младшего из подозреваемых

Парень ударил полицейского в лицо, тот упал. Второй полицейский начал целиться в парня, Виталий отошел и забежал за машину. Ему показалось, что его отец, который был в машине, мертв. Поэтому Виталий выстрелил в полицейского.

Я смотрел в автомобиль, нет ли напарника. Когда понял, что он один, мы подошли к двери авто, я ударил его, чтобы он потерял сознание и мы с отцом поехали дальше. Но не ожидал, что появится второй полицейский, который применит оружие. Он открыл огонь в сторону автомобиля, где сидел мой отец. В тот момент я в состоянии шока автоматически достал оружие и выстрелил в него,

– рассказал он.

Виталий Василаке на вопрос судьи ответил: да, понимал, что перед ним полицейские. Он согласен, что совершил преступление, и сказал, что действия полицейских были законными. О сделанном сожалеет.

Что перевозили Василаке и откуда у них оружие

Подозреваемый объяснил: был вне части в неофициальном отпуске, хотел провести время с отцом. Виталий сначала думал, будто полицейский один – не знал, что патрульных двое. Парень не хотел, чтобы правоохранитель узнал, что находится в ящике, потому что тогда возникли бы проблемы.

В багажнике семьи Василаке были "военные вещи". Также стояли два ящика. Виталий сказал полицейским, что там были берцы, но на самом деле это были гранаты Ф-1, по десять в каждом ящике. Он оставил их себе, когда был командиром подразделения. Гранаты хотел закопать в селе Черномин Винницкой области, куда ехал с отцом. Продавать оружие не планировали.

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Какие детали дела известны на данный момент

Все, что известно об убийстве полицейского в Винницкой области, мы собрали здесь. С погибшим Максимом Зарецким уже попрощались.