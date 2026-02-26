СМИ раскрыли детали задержания подозреваемого в убийстве Портнова
- В Германии задержали подозреваемого в убийстве Андрея Портнова, которое произошло в Испании в мае 2025 года.
- Испанские и немецкие правоохранители подозревают, что задержанный, гражданин Украины, действовал с сообщниками.
В Германии задержали подозреваемого в убийстве украинского политика Андрея Портнова, которое произошло в мае прошлого года в Испании. По данным СМИ, мужчина является украинцем.
Следователи проверяют наличие сообщников и выясняют все детали покушения. Об этом сообщает "Украинская правда".
Смотрите также Убийство экс-советника Януковича Портнова в Испании: все, что известно
Что известно о задержании?
25 февраля испанская национальная полиция, совместно с немецкими правоохранителями, задержала в городе Гайнсберг (Германия) подозреваемого в убийстве Андрея Портнова – бывшего заместителя главы Администрации президента Украины.
Мужчину арестовали по европейскому ордеру на арест и обыск, выданным испанскими следователями. Правоохранители считают, что именно он совершил выстрелы, которые привели к смерти Портнова в мае 2025 года, когда тот подвозил детей в школу в пригороде Мадрида.
Имя задержанного правоохранители пока не раскрывают. По данным некоторых источников, он является гражданином Украины, выходцем из Донецкой области, и во время расстрела был вооружен огнестрельным оружием.
Также подозревают, что он действовал вместе с одним или несколькими сообщниками.
Убийство Портнова: детали
Андрея Портнова убили 21 мая в одном из районов Мадрида возле элитной школы, куда экс-советник Виктора Януковича водил своих детей. Сейчас полиция ищет личность, которая осуществляла выстрел, а также тех, кто причастен к этому преступлению.
Офис Генерального прокурора Украины также расследует убийство Андрея Портнова в Мадриде. Уголовное производство по факту умышленного убийства уже открыто, досудебное расследование продолжается.
Полиция подозревает, что мотивами убийства могли быть сведение счетов, долги или политический заказ.