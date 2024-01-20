Облили бензином собственную дочь: в Луганской области фанаты "русского мира" убили ребенка

Во временно оккупированной Луганской области девочка впала в кому из-за своих родителей, а затем умерла в больнице. Родственники не пришли ее навестить.

Инцидент произошел во временно оккупированном Довжанске. Известно, что перед смертью девочки российские захватчики вывезли ее в Ростов. Об этом пишут СМИ страны-агрессора, передает 24 Канал.

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Что именно произошло в Довжанске

Родители заметили у 11-летней дочери вшей и решили вывести их "дедовским методом". Глава многодетного семейства облил ее голову бензином в частном доме. Сделал он это на кухне прямо у угольной печи и оставил ребенка рядом с ней. Через несколько минут у девочки загорелась голова. Родители потушили пламя и вызвали скорую помощь.

Ребенка в тяжелом состоянии сначала отвезли во временно оккупированный Луганск. Через несколько дней россияне отвезли ее в Ростов. Через день стало известно, что девочка умерла в российской больнице. Перед этим она находилась в коме.

Горе-родители узнали о смерти дочери от российских врачей во время телефонного разговора. Они так и не навестили девочку и объяснили это проблемами с документами. Ее мать позже заявила, что собирается приехать в Ростов, чтобы забрать тело.

В Харьковской области безработный тоже облил бензином детей

, родители оказались любителями "русского мира", желающими получить гражданство страны-агрессора. Глава семейства полтора года воевал против ВСУ на стороне России. Он заявил, что потом его "списали", потому что он многодетный отец.

Напомним, что в селе Станичное безработный мужчина, имеющий проблемы с алкоголем, пытался сжечь подростков. Он облил бензином группу детей, которые сидели за столом в магазине.

После этого злоумышленник поджег жидкость. К счастью, подростки находились в верхней одежде. Они выбежали на улицу и не получили ожогов. Правоохранители быстро задержали нападавшего.