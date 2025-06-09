На Прикарпатье женщина убила свою трехлетнюю дочь: соседи рассказали жуткие детали
- На Прикарпатье женщина задержана по подозрению в убийстве трехлетней дочери, тело которой было найдено в съемной квартире после получения полицией сообщения о криках ребенка.
- Соседи в социальных сетях утверждают, что мать пытала дочь ножом и утопила ее, хотя эти детали официально не подтверждены; начато досудебное расследование, и женщина находится под стражей.
Во время осмотра сообщения о криках ребенка полицейские обнаружили тело малолетней девочки. Доказательства указали на причастность женщины, которая арендовала квартиру в доме.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на полицию Ивано-Франковской области.
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Что известно об убийстве ребенка на Прикарпатье
Полицейские Калуша получили сообщение о детских криках и плаче от местной жительницы утром 7 июня. На место немедленно прибыли правоохранители.
Никто не открывал дверь соседнего помещения, поэтому пришлось связаться с владельцем квартиры, который предоставил доступ в помещение. При осмотре сотрудники полиции обнаружили тело малолетнего ребенка – 2021 года рождения. Мать также находилась на месте, но никаких объяснений не предоставила.
В ходе первоочередных следственных действий правоохранители изъяли вещественные доказательства, указывающие на причастность 32-летней женщины к совершению умышленного убийства,
– отметили в полиции.
Женщина не состояла на учете в специализированных медицинских учреждениях, а с ребенком проживала сама в съемной квартире. Сейчас назначен ряд экспертиз.
Предполагаемые соседи женщины рассказали детали в социальных сетях. По словам одного человека, мать девочки пытала ее ножом перед тем, как совершить убийство.
Детали происшествия от якобы очевидцев / Скриншот
Другая женщина отметила, что женщина сначала резала ребенка, а потом утопила его в ванной. Она якобы говорила, что в дочь вселился демон.
Жуткие детали убийства / Скриншот
Впрочем, информацию о пытках ребенка перед убийством пока не подтверждали официально. Нарушительница задержана и следователи сообщили о подозрении за умышленное убийство малолетнего ребенка. Суд избрал меру пресечения – содержание под стражей.
Сейчас продолжается досудебное расследование.