Убийство Шеремета: Монастырский ответил, когда следователи выйдут на заказчиков
Источник:"Интерфакс-Украина"
Журналист Павел Шеремет погиб в 2016 году, когда взорвали авто Алены Притулы. В МВД заявили, что сдвиги в деле относительно заказчиков убийства могут быть только после решения суда в отношении исполнителей.
Министр внутренних дел заверил, что лично не знакомился с материалами дела. Об этом Денис Монастырский рассказал в интервью изданию.
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Полиция изучает объявленные версии относительно заказчиков, – глава МВД
Денис Монастырский пояснил, что "у министра есть много информации, но смотреть материалы уголовного производства он не имеет права". А относительно заказчиков заверил, что "полиция изучает все объявленные версии".
Теперь все это изучается, происходят дополнительные следственные действия, но я хотел бы говорить о них только после того, как будет решение суда относительно исполнителей,
– заявил глава МВД.
Он также ответил на уточняющий вопрос, означает ли это, что какие-то подвижки в деле относительно заказчиков будут только после решения суда в отношении исполнителей.
"Да, правильно", – сказал министр.
Коротко о деле об убийстве Павла Шеремета
- 20 июля 2016 года авто руководителя "УП" Алены Притулы, за рулем которого был журналист Павел Шеремет, взорвали.
- В 2019 году следствие объявило о подозрении 3 лицам – медсестре Яне Дугар, волонтеру и детскому врачу Юлии Кузьменко, музыканту и ветерану АТО Андрей Антоненко.
- Это вызвало в обществе волну возмущения. Люди выходили на митинги в поддержку обвиняемых. Никто из них своей вины не признает, и судебные заседания продолжаются.