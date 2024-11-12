Подозреваемого в убийстве супругов бизнесменов на Львовщине взяли под стражу

Подозреваемого в убийстве супругов бизнесменов во Львовской области взяли под стражу. Ему избрали меру пресечения.

24 Канал пишет со ссылкой на комментарий Суспильному отдела коммуникации полиции Львовской области, что говорится об Андрее Палие.

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Что известно о деле

Правоохранители сообщили, что Радеховский районный суд избрал 36-летнему фигуранту меру пресечения. Его будут держать под стражей под стражей 60 суток без возможности внесения залога.

Двойное убийство произошло в поселке Лопатин Львовской области. В частности, 4 октября 2024 года неизвестный из ружья застрелил мужчину и жену, которые владели комплексом отдыха.

Мужчину нашли на территории собственного хозяйства, в доме обнаружили тело женщины.

Источник Суспільного сообщил, что супруги планировали ехать на отдых вместе с семьей в 04:00. Когда пара не приехала к семье, то зять приехал к ним домой и нашел их убитыми. Убили пару из ружья, которое на месте преступления не нашли.

Правоохранители искали злоумышленника, изучив видео с камер и допросив более тысячи человек в качестве свидетелей.

Наконец подозреваемого нашли и задержали 3 ноября на Волыни.

В полиции рассказали, что подозреваемый попытался выстрелить себе в голову после неудачной попытки проникнуть в чужое жилье. До избрания меры пресечения он находился в больнице, однако сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.