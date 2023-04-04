Цель – именно Татарский, – политтехнолог объяснил, почему убийство не было сигналом Пригожину

В Санкт-Петербурге, в кафе, якобы принадлежащем главарю вагнеровцев Евгению Пригожину, произошел взрыв. В результате погиб российский пропагандист Владлен Татарский. В Институте исследования войны считают, что его убийство может быть предупреждением для главы ЧВК "Вагнер".

Но, может быть, это сам Пригожин "выполнил" Татарского. Об этом в комментарии 24 Каналу заявил политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, главарь вагнеровцев это мог сделать. Российский пропагандист погиб во время своего так называемого "творческого вечера".

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"Например, Татарский кому-то надоел в Кремле. Мог он и ему надоесть – вообще легко. По сравнению с теми "убиенными гражданами", этот был вхож в Кремль", – сказал он.

Персона, которую знают в Кремле

Политтехнолог отметил, что "военкор" Татарский присутствовал на церемонии аннексии украинских областей.

"Не как определенный гость, он еще получил право вести оттуда определенный репортаж. Это реально надо иметь достаточно высокий доступ от ФСО, от службы охраны и т.д.", – подчеркнул он.

Шейтельман убежден, это означает, что Татарского лично очень хорошо знали в Кремле.

Конечно, когда тебя лично знают в Кремле, а ты выдал что-то не то, тебя могут кому-то доверить уничтожить. Например, администрации президента России он чем-то не понравился,

– рассказал он.

Политтехнолог предположил, что тогда там могли бы попросить главу ЧВК "Вагнер", чтобы он разобрался с Татарским.

"И у Пригожина действительно не было бы проблем с ним разобраться таким способом. Конечно, нет никаких доказательств в эту пользу. Говорю, что действительно у него были какие-либо инструменты", – сказал он.

Политтехнолог уверен, что, теоретически, главе ЧВК "Вагнер" это все-таки могли доверить.

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Не предупреждали

Михаил Шейтельман не согласен с версией, что это убийство могло быть предупреждением для Евгения Пригожина. Мол, если бы кто-то хотел его предупредить, то его бы вызывали и предупредили.

"Он бы пришел и ему сказали: "Смотрите, вы слишком что-то не то делаете. Вот вам предупреждение", – подчеркнул он.

Убийство Татарского было целенаправленным

Политтехнолог убежден, что те, кто хотел убить Владлена Татарского, во-первых, знали, что убивают именно его. И это было целенаправленно.

Во-вторых, убийцы Татарского были достаточно профессиональными людьми. Куча людей, а они смогли убить именно его, а не убить кого-нибудь другого. Это профессиональные киллеры, по-моему,

– подытожил Шейтельман.

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