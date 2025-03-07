Россиянина приговорили к пожизненному заключению за убийство двух украинцев в Германии

В Германии суд вынес пожизненное заключение россиянину, который убил двух украинских военных. Трагедия произошла в городе Мурнау, где подозреваемый ударил ножом обоих мужчин после конфликта.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на n-tv. В Германии Региональный суд Мюнхена II приговорил 58-летнего россиянина к пожизненному заключению за убийство двух украинских военных в городе Мурнау.

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Россиянин получил пожизненное заключение за убийство двух украинцев

Как уточнил представитель суда, также была установлена особая тяжесть преступления, что затрудняет возможность досрочного освобождения осужденного.

Оба украинца лечились от ранений, полученных во время войны с Россией, в клинике Мурнау. Убийство произошло после того, как мужчины, которые часто встречались для совместного употребления алкоголя, поссорились в день трагедии. Во время спора 36-летний украинец оскорбил 58-летнего россиянина.

В ответ тот нанес несколько ударов ножом в шею. Затем он убил 23-летнего украинца, нанеся пять ударов ножом.

Во время судебного процесса в феврале россиянин признался в содеянном.

К слову, в обвинительном акте указано, что подозреваемый, проживающий в Германии с начала 90-х годов, является "сторонником гипертрофированного русского национализма" и "безоговорочно выступает за захватническую войну России против Украины".

Напомним, что в Десантно-штурмовых войсках подтвердили, что убитый в Германии военный был украинским десантником.