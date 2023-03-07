"Россияне явно ошиблись": какая может быть ответственность за военные преступления

Враг непременно понесет наказание за расстрел украинского военного и остальных преступлений, которые уже совершены и которые они продолжают совершать уже длительное время. Оккупанты надеются, что террором и издевательствами смогут запугать народ Украины.

Об этом 24 Каналу рассказал военный ВСУ, эксперт по национальной безопасности Иван Варченко. По его словам, украинские правоохранители уже начали расследование по факту убийства защитника.

Смотрите также Тело на оккупированной территории: в ВСУ назвали вероятную фамилию расстрелянного бойца

Наказание неизбежно

Иван Варченко подчеркнул, что военные преступления, то есть преступления, совершенные во время боевых действий, являются преступлениями, которые попадают в категорию "Самые тяжкие преступления". За них виновны несут самое тяжелое наказание.

"Это может быть пожизненное заключение для существ, которые позволят себе их совершение", – подчеркнул он.

По его словам, в Украине с начала военной агрессии России уже зафиксированы тысячи военных преступлений, совершенных военнослужащими РФ.

У них еще есть иллюзия какая-то, что они будут лишены ответственности за эти преступления, но на самом деле эти иллюзии будут с каждым днем российско-украинской войны развеиваться,

– отметил он.

Варченко сообщил, что он убежден, что благодаря возможностям технических средств фиксации виновным в преступлениях не удастся избежать ответственности. Это касается всех без исключения.

"Начиная от Путина и заканчивая тем военнослужащим, который расстреливает беззащитных пленных, очевидно, что без оружия только за отказ снять украинские шевроны и за слова: "Слава Украине!" – отметил он.

По его мнению, вряд ли найдутся дополнительные смягчающие обстоятельства для тех, кто запустил вражеские шары по украинскому военному.

Украинцев не сломать

Иван Варченко рассказал, что правоохранительные органы Украины уже приступили к расследованию этого преступления.

"Мы понимаем, что есть шансы на привлечение органов международной юстиции в этой части", – отметил он.

По его мнению, россияне, совершившие убийство, на самом деле имели другой сценарий развития событий.

"Возможно, чтобы лишний раз, пользуясь исключительно своей традицией, запугать украинцев, украинских военнослужащих типа: "Так будет с каждым!" – заметил он.

По его словам, россияне таким образом никогда не испугают украинцев.

Они явно ошиблись,

– убежден он.

Варченко сообщил, что убийство гражданских и военных украинцев, обстрелы жилых домов, наоборот, увеличивают ярость и силу нашего народа для того, чтобы эффективнее уничтожать врага.

Убийство украинского бойца: главное