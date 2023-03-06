Человека убили, потому что это украинец: Кулеба призвал МКС помочь найти виновных

Россияне совершили жуткое военное преступление. Они убили военнопленного после того, как он сказал "Слава Украине". Дмитрий Кулеба призвал МКС помочь найти виновных в этом.

Украинцев 6 марта всколыхнуло очередное зверство, которое совершили российские бойцы. Они убили безоружного украинского военнопленного. Глава МИД Украины обратился в Международный уголовный суд с просьбой.

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Найти виновных в убийстве

Ужасное видео безоружного украинского военнопленного, казненного российскими войсками только за слова "Слава Украине". Еще одно доказательство, что эта война – геноцид,

– подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что очень важно, чтобы Карим Хан немедленно начал расследование Международного уголовного суда. По его словам, виновные в содеянном должны предстать перед правосудием.

Во время телемарафона Дмитрий Кулеба заметил, что это видео "совершенно опустошает". По его словам, это лишь доля происходящего на фронте. Глава МИД подчеркнул, что в этом видео квинтэссенция всей войны.

Он рассказал, что этот ролик увидел на встрече с партией Шольца. Глава министерства признается, что после увиденного было сложно проводить переговоры. В то же время, присутствующим он рассказал о зверствах, которые на этот раз совершила Россия.

Это видео о трех вещах. Первое: речь идет о геноциде. Человека убили только потому, что он – украинец и любит свою страну. Второе: именно это убийство – военное преступление, геноцидная война; безоружного военнопленного застрелили. Третье: за это должно быть наказание,

– подчеркнул Кулеба.

Украинская сторона надеется на расследование, установление виновных и привлечение их к ответственности.

Что известно о жутком преступлении