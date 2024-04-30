15 лет готовил месть, но допустил ошибку: подробности резонансного убийства в Запорожье

В начале января этого года в Запорожье мужчина застрелил женщину, а когда увидел правоохранителей, то застрелился сам. Оказалось, что он 15 лет готовил план мести, однако допустил ошибку.

Мужчина застрелил женщину, которая не имела ничего общего с его "обидчицей". Он совершил самоубийство так и не узнав, что убил невинную медсестру. Добавим, что для сохранения анонимности имена всех лиц в истории были изменены.

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Предыстория оскорбления

Как отмечают в полиции, история началась с 1998 года. Убийца, которого СМИ назвали Владиславом, был женат на женщине Ирине, которая работала в больнице. В то время главного врача Елену и медсестру Светлану задерживают по статьям о мошенничестве.

В суде Ирина рассказала, что главный врач просила ее за деньги взять вину на себя, однако та не согласилась. На заседаниях присутствовал и сам Владислав. В конце концов в 2000 году областной суд оправдал Елену, а медсестру Светлану осудили с испытательным сроком.

Однако главный врач решила отомстить Владиславу и Ирине, бросив в мужчину бутылки с зажигательной смесью. Оба выжили, однако будущий убийца решил отомстить. В том же году он заказал убийство Елены. Двое мужчин должны были бросить в женщину самодельное взрывное устройство.

Но мужчинам не удалось совершить убийство – они были пьяны и устройство сдетонировало раньше, чем Елена вышла из дома. Они не только не смогли убить женщину, но и пострадали сами,

– пишут в СМИ

Владислава задержали как заказчика, и уже в 2002 году осудили на 10 лет тюрьмы. Во время суда против Владислава свидетельствовала медсестра Светлана. Она утверждала, что мужчина неоднократно угрожал Елене. После суда женщина переехала в Запорожскую область. Владислав же затаил на нее обиду и решил отомстить ей.

Убийство женщины

В 2008 году Владислав вышел на свободу – с того времени он планировал отомстить Светлане. В 2023 году он узнал, где работает женщина и начал отслеживать график жертвы. Уже 21 января 2024 года он решил воплотить план в жизнь.

Владислав приехал в район больницы на такси и попросил его подождать там. Через некоторое время мужчина вернулся в машину и таксист отвез его в сквер, где он, сев на скамейку, начал ждать свою жертву. Для конспирации Владислав надел военную форму.

Когда женщина вышла из автобуса, тот догнал ее и выстрелил – сначала в спину, а затем контрольным в голову. После убийства он забрал у нее телефон и сел на скамейку неподалеку. Когда на место прибыли правоохранители, тот выстрелил себе в голову.

Однако исследуя историю правоохранители обнаружили, что погибшая никогда не выезжала из Запорожья и не имела ничего общего с вышеупомянутой историей.

Мужчина, 15 лет планируя месть, искал женщину, чья фамилия и инициалы полностью совпадают с медсестрой, которая когда-то давала против него показания. И, ориентируясь только на этот факт, он нашел, выследил и убил совсем другого человека. Та Светлана, которую он искал, еще в 2002 году вышла замуж и взяла фамилию своего мужа,

– рассказали журналисты.

Владислав, вероятно, даже не помнил внешность Светланы, поэтому следил за невинной медсестрой. Застрелился он также так и не узнав о своей ошибке.

Какие версии были сначала

Сразу после убийства полиция рассматривала две версии жуткого преступления. Согласно первой, мужчина не был знаком со своей жертвой. Правоохранители опросили родственников погибшей, которые не смогли идентифицировать убийцу.

Согласно второй версии, женщина и мужчина знали друг друга, и убийство произошло из-за конфликта между ними.