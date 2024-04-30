Чоловік застрелив жінку, яка не мала нічого спільного з його "кривдницею". Він вчинив самогубство так і не дізнавшись, що вбив невинну медсестру. Додамо, що задля збереження анонімності імена всіх осіб в історії були змінені.

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Передісторія образи

Як зазначають у поліції, історія розпочалася з 1998 року. Вбивця, якого ЗМІ назвали Владиславом, був одружений на жінці Ірині, яка працювала у лікарні. У той час головного лікаря Олену та медсестру Світлану затримують за статтями про шахрайство.

У суді Ірина розповіла, що головна лікарка просила її за гроші взяти вину на себе, однак та не погодилася. На засіданнях був присутнім й сам Владислав. Врешті-решт у 2000 році обласний суд виправдав Олену, а медсестру Світлану засудили з випробувальним терміном.

Проте головна лікарка вирішила помститися Владиславу й Ірині, кинувши в чоловіка пляшки із запальною сумішшю. Обоє вижили, однак майбутній вбивця вирішив помститися. Того таки року він замовив вбивство Олени. Двоє чоловіків мали кинути в жінку саморобний вибуховий пристрій.

Але чоловікам не вдалося вчинити вбивство – вони були напідпитку і пристрій здетонував раніше, ніж Олена вийшла з дому. Вони не лише не змогли вбити жінку, а й постраждали самі,

– пишуть у ЗМІ.В

Владислава затримали як замовника, і вже 2002 року засудили на 10 років в'язниці. Під час суду проти Владислава свідчила медсестра Світлана. Вона стверджувала, що чоловік неодноразово загрожував Олені. Після суду жінка переїхала до Запорізької області. Владислав же причаїв на неї образу і вирішив помститися їй.

Вбивство жінки

У 2008 році Владислав вийшов на волю – з того часу він планував помститися Світлані. У 2023 році він дізнався, де працює жінка та почав відслідковувати графік жертви. Вже 21 січня 2024 року він вирішив втілити план у життя.

Владислав приїхав до району лікарні на таксі і попросив його почекати там. Через деякий час чоловік повернувся в машину і таксист відвіз його до скверу, де він, сівши на лаву, почав чекати на свою жертву. Для конспірації Владислав одягнув військову форму.

Коли жінка вийшла з автобуса, той наздогнав її та вистрілив. – спочатку у спину, а потім контрольним у голову. Після вбивства він забрав у неї телефон і сів на лаву неподалік. Коли на місце прибули правоохоронці, той вистрілив собі в голову.

Проте досліджуючи історію правоохоронці виявили, що загибла ніколи не виїжджала з Запоріжжя і не мала нічого спільного з вищезазначеною історією.

Чоловік, 15 років плануючи помсту, шукав жінку, чиє прізвище та ініціали повністю збігаються з медсестрою, яка колись давала проти нього свідчення. І, орієнтуючись тільки на цей факт, він знайшов, вистежив і вбив зовсім іншу людину. Та Світлана, яку він шукав, ще 2002 року вийшла заміж та взяла прізвище свого чоловіка,

– розповіли журналісти.

Владислав, ймовірно, навіть не пам'ятав зовнішність Світлани, тому слідкував за невинною медсестрою. Застрелився він також так і не дізнавшись про свою помилку.

Які версії були спочатку

Одразу після вбивства поліція розглядала дві версії моторошного злочину. Відповідно до першої, чоловік не був знайомий зі своєю жертвою. Правоохоронці опитали родичів загиблої, які не змогли ідентифікувати вбивцю.

Згідно із другою версією, жінка і чоловік знали один одного, і вбивство сталося через конфлікт між ними.