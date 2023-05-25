Произошел friendy fire: вагнеровец через день после возвращения из Украины отправился на тот свет

Россиянин, воевавший против украинских защитников в составе ЧВК "Вагнера", смог уцелеть на фронте и даже вернуться в родной поселок. Но долго радоваться жизни у него не получилось, поскольку смерть все равно догнала оккупанта.

Российский оккупант по возвращении из Украины прожил чуть дольше одних суток. Об этом пишут пропагандистские медиа России, передает 24 Канал.

Читайте также Судимый за убийство вагнеровец вернулся с фронта и снова убил человека

Что произошло накануне его смерти

23 мая наемник ЧВК "Вагнера" вернулся домой. Он проживал в поселке Карахун, расположенном в Иркутской области.

Вечером 24 мая оккупант решил отпраздновать свое возвращение. Он пригласил на посиделки приятеля.

Как вагнеровец умер на родине

Двое мужчин употребляли алкоголь. В какой-то момент они поссорились. Во время ссоры приглашенный друг застрелил наемника из ружья.

Стрелок сам вызвал правоохранителей. Спасти захватчика не удалось. В результате оккупант скончался из-за огнестрельных ранений. А его приятель теперь может сесть в тюрьму за убийство.

Оккупанты регулярно уничтожают друг друга на территории России