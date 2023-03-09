С такими людьми мы обречены на победу, – Жданов о расстрелянном герое
ВСУ обязательно выгонят российских оккупантов из украинских земель, и Украина одержит вожделенную победу. А она базируется, в частности, на символах.
Одним из таких стал украинский солдат, который мужественно встретил свою смерть и не сломался перед ее лицом. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе. 24 Канал.
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Украина обречена на победу в этой войне
Жданов отмечает, что погибший военнослужащий ТРО мог не знать, что его снимают, и попытаться сделать что-то для того, чтобы спасти свою жизнь. Но он принял вызов от противников.
Трудно даже говорить об этом… Но человек действительно показал свою стойкость и смелость, не дрогнул даже в такой момент, когда жизнь заканчивается и переходит в смерть,
– заметил военный эксперт.
Теперь лицо этого человека, уверен Жданов, станет символом нашего сопротивления. "Не дождетесь. Вы нас никогда не сломите. С такими людьми мы обречены на победу над российским фашизмом", – резюмировал Олег Жданов.
Жданов эмоционально о расстрелянном солдате: смотрите видео
Что известно о расстреле солдата
- Накануне сеть всколыхнуло видео циничной казни украинского защитника. Последними словами военного стал лозунг "Слава Украине".
- Ранее в Сухопутных войсках ВСУ заявили, что, по предварительным данным, оккупанты опубликовали видеозапись расстрела военнослужащего 30-й отдельной механизированной бригады Тимофея Николаевича Шадуры. Там добавили, что солдат считается пропавшим без вести с 3 февраля, после боевых действий в районе Бахмута, и его тело находится на временно оккупированной территории. В то же время в ВСУ отметили, что окончательную информацию можно будет установить только после того, как тело воина вернут и проведут соответствующие экспертизы.
- Впоследствии в ТРО "Север" заявили, что воин, которого российские оккупанты расстреляли – их боец Александр Мациевский. В последнем разговоре он сказал матери, что никогда не сдастся в плен.