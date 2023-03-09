С такими людьми мы обречены на победу, – Жданов о расстрелянном герое

ВСУ обязательно выгонят российских оккупантов из украинских земель, и Украина одержит вожделенную победу. А она базируется, в частности, на символах.

Одним из таких стал украинский солдат, который мужественно встретил свою смерть и не сломался перед ее лицом. Об этом военный эксперт Олег Жданов сказал в стриме на своем ютубе. 24 Канал.

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Жданов отмечает, что погибший военнослужащий ТРО мог не знать, что его снимают, и попытаться сделать что-то для того, чтобы спасти свою жизнь. Но он принял вызов от противников.

Трудно даже говорить об этом… Но человек действительно показал свою стойкость и смелость, не дрогнул даже в такой момент, когда жизнь заканчивается и переходит в смерть,

– заметил военный эксперт.

Теперь лицо этого человека, уверен Жданов, станет символом нашего сопротивления. "Не дождетесь. Вы нас никогда не сломите. С такими людьми мы обречены на победу над российским фашизмом", – резюмировал Олег Жданов.

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