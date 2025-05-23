В районе Покровска россияне расстреляли 2 украинских пленных, судьба еще двух воинов неизвестна

Оккупанты совершили очередное военное преступление. Враг казнил двух украинских военнопленных на Покровском направлении.

Утром 22 мая 2025 года оккупанты совершили штурм позиций Сил обороны неподалеку от поселка Удачное Покровского района, где выполняли боевые задания четверо украинских военнослужащих, передает 24 Канал со ссылкой на прокуратуру.

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Казнь украинских воинов

Во время наступления захватчики захватили в плен двух безоружных защитников, после чего расстреляли их в лесополосе из автоматов. Судьба других защитников пока неизвестна.

Умышленное убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия и причастных к совершению указанного преступления лиц.

Начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту совершения военного преступления, повлекшее гибель людей.

Напомним, что 3 мая 2025 года россияне казнили еще 3 украинских воинов.

Отмечается, что три военнослужащих ВСУ выполняли боевые задания на позиции вблизи села Новополь Великоновоселковской территориальной общины Волновахского района.

Во время штурмовых действий оккупанты окружили украинских защитников, заставили их сложить оружие и сдаться в плен. Затем враг расстрелял украинцев из автоматического оружия.