Ни США, ни Израиль не причастны к убийству заместителя лидера ХАМАС в Бейруте, – Госдеп
В Ливане в результате взрыва погиб заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури. Боевики обвинили во всем Израиль, однако в США опровергли эту информацию.
Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер 3 января на брифинге сказал, причастны ли к ликвидации главаря боевиков Соединенные Штаты или Израиль.
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Что говорят в США о ликвидации заместителя лидера ХАМАС
Мэтью Миллер, отвечая на вопрос о ликвидации боевика аль-Арури, заверил, что он был жестоким террористом, который нес основную ответственность за атаки 7 октября, а также за другие атаки на невиновных гражданских лиц, которые произошли задолго до 7 октября.
Но я хочу ответить на некоторые безответственные заявления, которые я видел, и сказать, что, во-первых, Соединенные Штаты не причастны к этому взрыву, и любые предположения об обратном смешны; и, во-вторых, у нас нет оснований полагать, что Израиль причастен к этому взрыву,
– заверил представитель Госдепа.
Он ответил на слова журналиста, почему США так думают: "У нас нет информации об участии Израиля в убийстве чиновника ХАМАС".
Также представитель Госдепа объяснил, что они, как и в начале войны между Израилем и ХАМАС, очень обеспокоены.
"Я бы не сказал, что наша обеспокоенность сегодня выше, чем была изначально", – заверил Миллер.
В Ливане ликвидировали замглавы ХАМАС
- Заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури погиб из-за взрыва беспилотника в пригороде Бейрута 2 января. Эту информацию подтвердили сами боевики.
- Журналисты из The Times of Israel написали, что аль-Арури больше других членов ХАМАС был связан с Ираном и Хезболлой в Ливане.
- Издание Reuters со ссылкой на три источника в органах безопасности заверило, что высокопоставленный чиновник погиб в результате удара израильского беспилотника по Дахии в пригороде Бейрута.
- Израиль не брал на себя ответственность за инцидент. В то же время советник премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Марк Регев заявил MSNBC, что "кто бы это ни сделал, это не было нападением на ливанское государство".
- В ХАМАС заявили, что из-за гибели Арури и его соратников прекращают любые переговоры об освобождении заложников или возможном перемирии в Газе.