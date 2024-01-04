Ни США, ни Израиль не причастны к убийству заместителя лидера ХАМАС в Бейруте, – Госдеп

В Ливане в результате взрыва погиб заместитель лидера ХАМАС Салех аль-Арури. Боевики обвинили во всем Израиль, однако в США опровергли эту информацию.

Спикер Государственного департамента США Мэтью Миллер 3 января на брифинге сказал, причастны ли к ликвидации главаря боевиков Соединенные Штаты или Израиль.

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Что говорят в США о ликвидации заместителя лидера ХАМАС

Мэтью Миллер, отвечая на вопрос о ликвидации боевика аль-Арури, заверил, что он был жестоким террористом, который нес основную ответственность за атаки 7 октября, а также за другие атаки на невиновных гражданских лиц, которые произошли задолго до 7 октября.

Но я хочу ответить на некоторые безответственные заявления, которые я видел, и сказать, что, во-первых, Соединенные Штаты не причастны к этому взрыву, и любые предположения об обратном смешны; и, во-вторых, у нас нет оснований полагать, что Израиль причастен к этому взрыву,

– заверил представитель Госдепа.

Он ответил на слова журналиста, почему США так думают: "У нас нет информации об участии Израиля в убийстве чиновника ХАМАС".

Также представитель Госдепа объяснил, что они, как и в начале войны между Израилем и ХАМАС, очень обеспокоены.

"Я бы не сказал, что наша обеспокоенность сегодня выше, чем была изначально", – заверил Миллер.

В Ливане ликвидировали замглавы ХАМАС