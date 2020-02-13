Убийство Гандзюк: суд оставил Павловского под стражей

Апелляционный суд Киева оставил под стражей Игоря Павловского – фигуранта дела об убийстве Екатерины Гандзюк. Его также подозревают в создании преступной организации на Херсонщине и незаконном хранении оружия. Павловский будет под стражей до 4 марта.

О том, что мера пресечения Павловскому остается прежней, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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Киевский апелляционный суд оставил без изменений решение Печерского районного суда. По нему помощнику нардепа предыдущих созывов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога,

– говорится в сообщении.

На заседании суда адвокат отмечал, что подозрение его подзащитному необоснованно. Следствие не предоставило убедительных доказательств причастности Павловского к преступлениям. Сергет отметил и то, что обыски у Павловского проходили с нарушениями. Кроме того, оружие, которое нашли у подозреваемого дома, ему подбросили. Защитник отметил также плохое самочувствие своего подзащитного.

Прокуроры просили суд не изменять меру пресечения для Павловского. Объясняли это риском его побега, давления на свидетелей и других фигурантов, а также уничтожения, искажения вещественных доказательств.

Что было раньше

20 января в Херсоне прошли массовые обыски по делу убийства активистки Екатерины Гандзюк. В то же время состоялась спецоперация по устранению преступной группировки. Его организатором собственно и является Павловский.

Также обыски провели у председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, экс-главы Херсонской ОГА Андрея Гордеева, его заместителя Евгения Рищука и других лиц по делу об убийстве Гандзюк.

Впоследствии Павловскому вручили подозрение и задержали. Печерский районный суд Киева 21 января избрал меру пресечения Игорю Павловскому. Его отправили под стражу на 1,5 месяца – с 21 января по 4 марта 2020 года.

Павловский является бывшим помощником народного депутата 8-го созыва Николая Паламарчука (фракция "Блока Петра Порошенко"), которого также подозревают в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк. Павловский уже ранее находился в СИЗО по делу Гандзюк, но его выпустили под домашний арест

якобы из-за "ужасного состояния здоровья". После этого Павловский пять раз не появлялся в Приморский райсуд Одессы и один раз не явился в Верховный суд. Правда, в те дни, когда Павловского ждали в суде, он активно передвигался по Одессе и Херсону.

Подробно о мере пресечения Павловскому читайте здесь.

Что известно о смерти Екатерины Гандзюк: коротко

Активистка и советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк умерла в ноябре 2018 года. Медики длительное время пытались ей спасти жизнь и провели несколько операций, однако безрезультатно. Смерть наступила после нападения, когда женщину облили серной кислотой. В результате 30% ее тела получили ожоги.

Заказчика преступления до сих пор не нашли. Адвокаты и активисты считают, что к убийству Екатерины Гандзюк причастны председатель Херсонского облсовета Владислав Мангер и бывший помощник народного депутата Николая Паламарчука – Игорь Павловский.

О наказании виновных в нападении на Гандзюк

В июне 2019 года суд вынес приговоры 5 соучастникам преступления:

координатор покушения Сергей Торбин был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения,

был приговорен к 6 годам и 6 месяцам заключения, нападающий Никита Грабчук – 6 лет тюрьмы,

– 6 лет тюрьмы, причастные к нападению Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский – по 4 года заключения,

и – по 4 года заключения, Виктор Горбунов – 3 года.

В декабре 2018 года о подозрении в организации убийства объявили Алексею Левину (Москаленко). Но он бежал за границу и находится в розыске.