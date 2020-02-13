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      Вбивство Гандзюк: суд залишив Павловського під вартою

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      Павловський таки пробуде під вартою до 4 березня / rubryka.com

      Апеляційний суд Києва залишив під вартою Ігоря Павловського – фігуранта справи вбивства Катерини Гандзюк. Його також підозрюють у створенні злочинної організації на Херсонщині та незаконному зберіганні зброї. Павловський буде під вартою до 4 березня.

      Про те, що запобіжний захід Павловському залишається попереднім, повідомили в пресслужбі Офісу генпрокурора.

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      Київський апеляційний суд залишив без змін ухвалу Печерського районного суду. За нею помічнику нардепа попередніх скликань обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без можливості внесення застави,
      – йдеться в повідомленні.

      На засіданні суду адвокат зазначав, що підозра його підзахисному необґрунтована. Слідство не надало переконливих доказів причетності Павловського до злочинів. Сергет наголосив і на тому, що обшуки у Павловського проходили з порушеннями. Крім того, зброю, яку знайшли у підозрюваного вдома, йому підкинули. Захисник відзначив також погане самопочуття свого підзахисного.

      Прокурори просили суд не змінювати запобіжний захід для Павловського. Пояснювали це ризиком його втечі, тиску на свідків й інших фігурантів, а також знищення, спотворення речових доказів.

      Що було раніше

      20 січня у Херсоні пройшли масові обшуки за справою вбивства активістки Катерини Гандзюк. Водночас відбулася спецоперація з усунення злочинного угруповання. Його організатором власне і є Павловський.

      Також обшуки провели у голови Херсонської облради Владислава Мангера, ексголови Херсонської ОДА Андрія Гордєєва, його заступника Євгена Рищука та інших осіб у справі про вбивство Гандзюк.

      Згодом Павловському вручили підозру та затримали. Печерський районний суд Києва 21 січня обрав запобіжний захід Ігорю Павловському. Його відправили під варту на 1,5 місяці – з 21 січня до 4 березня 2020 року. 

      Павловський є колишнім помічника народного депутата 8-го скликання Миколи Паламарчука (фракція "Блоку Петра Порошенка"), якого також підозрюють в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Павловський вже раніше перебував у СІЗО за справою Гандзюк, але його випустили під домашній арешт начебто через "жахливий стан здоров’я". Після цього Павловський п’ять разів не з’являвся до Приморського райсуду Одеси та один раз не з’явився до Верховного суду. Щоправда, у ті дні, коли Павловського чекали у суді, він активно пересувався Одесою та Херсоном.

      Детально про запобіжний захід Павловському читайте тут.

      Що відомо про смерть Катерини Гандзюк: коротко

      Активістка та радниця мера Херсона Катерина Гандзюк померла у листопаді 2018 року. Медики тривалий час намагалися їй врятувати життя та провели кілька операцій, проте безрезультатно. Смерть її настала після нападу, коли жінку облили сірчаною кислотою. У результаті 30% її тіла зазнало опіків.

      Замовника злочину досі не знайшли. Адвокати та активісти вважають, що до вбивства Катерини Гандзюк є причетними голова Херсонської облради Владислав Мангер та колишній помічник народного депутата Миколи Паламарчука – Ігор Павловський.

      Про покарання винних у нападі на Гандзюк

      У червні 2019 року суд виніс вироки 5 співучасникам злочину:

      • координатор замаху Сергій Торбін був засуджений до 6 років і 6 місяців ув’язнення,
      • нападник Микита Грабчук – 6 років в'язниці,
      • причетні до нападу Володимир Васянович та В’ячеслав Вишневський – по 4 роки ув’язнення,
      • Віктор Горбунов – 3 роки.

      У грудні 2018 року про підозру в організації вбивства оголосили Олексію Левіну (Москаленку). Але він утік за кордон і перебуває в розшуку.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Судді Справа Катерини Гандзюк Офіс генпрокурора Апеляційний суд Києва Новини політики
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