Убийство Шеремета: адвокаты Кузьменко и Антоненко обжаловали арест

Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Недавно суд отправил их под стражу. Адвокаты подозреваемых обжаловали арест подзащитных.

Адвокаты Константин Татарченко и Владислав Добош написали об этом в фейсбуке. Защитники также опубликовали фото апелляционной жалобы на решение судьи Печерского суда Сергея Вовка.

Кстати: Сергей Вовк: скандалы и громкие дела судьи, который посадил под стражу Антоненко и Кузьменко

Добош считает, что постановление суда об аресте Кузьменко "вынесено с существенным нарушением требований Уголовного процессуального закона, является необоснованным и немотивированным и подлежит отмене".



Апелляция адвоката Юлии Кузьменко/ Фото с фейсбук-страницы Владислава Добоша

В апелляционной жалобе Татарченко говорится, что его подзащитный Антоненко "действий, перечисленных в сообщении о подозрении от 12.12.19 не совершал", а следствие не представило "ни одного документального подтверждения" совершения преступления.



Апелляция адвоката Константина Татарченко/ Фото с фейсбук-страницы Константина Татарченко

Кстати: Антоненко из СИЗО поблагодарил маму Павла Шеремета: фото письма

Справка. Российско-украинский журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его авто, в котором ехал. Отметим, что именно авто принадлежало Елене Притуле – гражданский жене журналиста и руководителя издания "Украинская правда".



На сегодня следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

Список подозреваемых в убийстве Шеремета:

Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. Якобы вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие; Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. Якобы закладывала взрывчатку под авто Шеремета; Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант. Якобы закладывал взрывчатку под авто Шеремета; Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча". Подозревают в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не состоялось; Инна Грищенко – его жена, Военная с позывным "Пума". Подозревают в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не состоялось.



Подозреваемые в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

Главное о подозреваемых по делу Шеремета: смотрите видео