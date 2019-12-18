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      Убийство Шеремета: адвокаты Кузьменко и Антоненко обжаловали арест

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      Адвокаты Кузьменко и Антоненко обжаловали арест подзащитных / facebook.com/konstantintatar4enko

      Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета. Недавно суд отправил их под стражу. Адвокаты подозреваемых обжаловали арест подзащитных.

      Адвокаты Константин Татарченко и Владислав Добош написали об этом в фейсбуке. Защитники также опубликовали фото апелляционной жалобы на решение судьи Печерского суда Сергея Вовка.

      Кстати: Сергей Вовк: скандалы и громкие дела судьи, который посадил под стражу Антоненко и Кузьменко

      Добош считает, что постановление суда об аресте Кузьменко "вынесено с существенным нарушением требований Уголовного процессуального закона, является необоснованным и немотивированным и подлежит отмене".

      кузьменко апеляція вбивство шеремета
      Апелляция адвоката Юлии Кузьменко/ Фото с фейсбук-страницы Владислава Добоша

      В апелляционной жалобе Татарченко говорится, что его подзащитный Антоненко "действий, перечисленных в сообщении о подозрении от 12.12.19 не совершал", а следствие не представило "ни одного документального подтверждения" совершения преступления.

      вбивство шеремета апеляція антоненко
      Апелляция адвоката Константина Татарченко/ Фото с фейсбук-страницы Константина Татарченко

      Кстати: Антоненко из СИЗО поблагодарил маму Павла Шеремета: фото письма

      Справка. Российско-украинский журналист белорусского происхождения Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва его авто, в котором ехал. Отметим, что именно авто принадлежало Елене Притуле – гражданский жене журналиста и руководителя издания "Украинская правда".

      На сегодня следствие исключило все версии совершения преступления, кроме "убийства с целью дестабилизации ситуации в стране путем ликвидации известной личности".

      Список подозреваемых в убийстве Шеремета:

      1. Яна Дугарь – боевой медик 25 воздушно-десантной бригады. Якобы вела фотосъемку в рамках подготовки убийства Шеремета и хранила у себя оружие;
      2. Юлия Кузьменко – волонтер и военный медик. Якобы закладывала взрывчатку под авто Шеремета;
      3. Андрей Антоненко – ветеран войны на Донбассе, боец Сил спецопераций, музыкант. Якобы закладывал взрывчатку под авто Шеремета;
      4. Владислав Грищенко – ветеран войны на Донбассе с позывным "Буча". Подозревают в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не состоялось;
      5. Инна Грищенко – его жена, Военная с позывным "Пума". Подозревают в другом деле – подготовке убийства Михаила Чекурака на Прикарпатье, которое так и не состоялось.

      підозрювані у вбивстві Шеремета імена Кузьменко Дугарь Антоненко
      Подозреваемые в убийстве Шеремета / Инфографика 24 канала

      Главное о подозреваемых по делу Шеремета: смотрите видео

       

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости политики Новости Украины Андрей Антоненко Riffmaster Решение суда Криминальные новости Павел Шеремет Убийство Павла Шеремета Юлия Кузьменко
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