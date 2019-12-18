Вбивство Шеремета: адвокати Кузьменко і Антоненка оскаржили арешт

Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка підозрюють у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Нещодавно суд відправив їх під варто. Адвокати підозрюваних оскаржили арешт підзахисних.

Адвокати Констянтин Татарченко та Владислав Добош написали про це у фейсбуці. Захисники також опублікували фото апеляційної скарги на рішення судді Печерського суду Сергія Вовка.

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Добош вважає, що ухвала суду щодо арешту Кузьменко "постановлена з істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону, є необґрунтованою та невмотивованою і підлягає скасуванню".



Апеляція адвоката Юлії Кузьменко/ Фото з фейсбук-сторінки Владислава Добоша

У апеляційній скарзі Татарченка зауважується, що його підзахисний Антоненко "дій, перелічених у повідомленні про підозру від 12.12.19 не вчиняв", а слідство не надало "жодного документального підтвердження" вчинення злочину.



Апеляція адвоката Констянтина Татарченка/ Фото з фейсбук-сторінки Констянтина Татарченка

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Довідка. Російсько-український журналіст білоруського походження Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в Києві внаслідок вибуху його авто, в якому їхав. Зазначимо, що саме авто належало Олені Притулі – цивільний дружині журналіста та керівниці видання "Українська правда".



На сьогодні слідство відкинуло всі версії скоєння злочину, окрім "вбивства з метою дестабілізації ситуації у країні шляхом ліквідації відомої особи".

Список підозрюваних у вбивстві Шеремета:

Яна Дугарь – бойовий медик 25 повітряно-десантної бригади. Нібито вела фотозйомку в межах підготовки вбивства Шеремета та зберігала у себе зброю; Юлія Кузьменко – волонтерка і військовий медик. Нібито закладала вибухівку під авто Шеремета; Андрій Антоненко – ветеран війни на Донбасі, боєць Сил спецоперацій, музикант. Нібито закладав вибухівку під авто Шеремета; Владислав Грищенко – ветеран війни на Донбасі з позивним "Буча". Підозрюють в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося; Інна Грищенко – його дружина, військова з позивним "Пума". Підозрюють в іншій справі – підготовці вбивства Михайла Чекурака на Прикарпатті, яке так і не відбулося.



Підозрювані у вбивстві Шеремета / Інфографіка 24 каналу

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