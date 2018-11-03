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      Убийство Захарченко оказалось выгодным Кремлю, – эксперт

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      Для чего Путину выборы в ОРДЛО?
      Для чего Путину выборы в ОРДЛО? / Фото из открытых источников

      Так называемые выборы в ОРДЛО – изменение тактики Кремля после убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко. У России, скорее всего, есть два сценария, за которыми стоит помощник Путина Владислав Сурков.

      Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

      Читайте также: Лукашенко предлагает свой контроль псевдовыборах на Донбассе: появилась реакция Кремля

      Ликвидация Захарченко для России оказалась выгодной. В России воспользовались убийством главаря "ДНР", чтобы обострить переговорный процесс, взять паузу, обвиняя Украину в нарушении минских соглашений, дестабилизации ситуации на Донбассе. И таким образом провести "выборы" в ОРДЛО, которые Кремлю нужны по техническим и политическим причинам,
      – отметил Владимир Фесенко.

      Во-первых, по его словам, Москве лучше иметь так называемых легитимных руководителей ОРДЛО, чем исполняющих обязанности. В том числе, чтобы потом навязывать Украине псевдореспублики. То есть Россия сейчас рассматривает вхождение в состав Украины оккупированных территорий Донбасса, а именно республик. Хотя, отмечает Фесенко, это неприемлемо для любого украинского руководства. А пророссийские Бойко или Рабинович вряд ли победят на президентских выборах.

      "Второй сценарий - замораживание конфликта. В России в таком случае, кроме Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии, появятся еще две опекаемых квазиреспублики. Поэтому тоже нужны избранные руководители. Если бы "выборы" в ОРДЛО отложили, это означало бы, что Россия готова договариваться на условиях возврата не республик, а территорий. Но это сейчас для Москвы не актуально", – подчеркнул Фесенко.

      Напомним, 30 октября на заседании Совета безопасности ООН в очередной раз осудили проведение псевдовыборах на Донбассе. В частности, заместитель генерального секретаря организации по политическим вопросам Розмари Дикарло отметила, что их проведение противоречит как Конституции Украины, так и Минским соглашениям. А постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что выборы могут служить основой для нового цикла агрессии Кремля. Во время заседания Совета безопасности ООН восемь стран-членов Европейского Союза призвали власти России остановить подготовку к незаконным выборам на оккупированном Донбассе.

      Псевдовибори запланированы на 11 ноября.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Петр Порошенко Владимир Путин Нормандский формат Ангела Меркель
      Источник: 24 канал
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