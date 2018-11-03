Вбивство Захарченка виявилося вигідним Кремлю, – експерт

Так звані вибори в ОРДЛО – зміна тактики Кремля після вбивства ватажка "ДНР" Олександра Захарченка. В Росії, швидше за все, є два сценарії, за якими стоїть помічник Путіна Владислав Сурков.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Ліквідація Захарченка для Росії виявилася вигідною. В Росії скористалися вбивством ватажка "ДНР", щоб загострити переговорний процес, взяти паузу, звинувачуючи Україну в порушенні мінських угод, дестабілізації ситуації на Донбасі. І таким чином провести "вибори" в ОРДЛО, які Кремлю потрібні з технічних і політичних причин,

– зазначив Володимир Фесенко.

По-перше, за його словами, Москві краще мати так званих легітимних керівників ОРДЛО, ніж виконуючих обов'язки. В тому числі, щоб потім нав'язувати Україні псевдореспубліки. Тобто Росія наразі розглядає входження до складу України не окупованих територій Донбасу, а саме республік. Хоча, зазначає Фесенко, це неприйнятно для будь-якого українського керівництва. А проросійські Бойко або Рабінович навряд чи переможуть на президентських виборах.

"Другий сценарій – заморожування конфлікту. У Росії в такому випадку, крім Придністров'я, Абхазії і Південної Осетії, з’являться ще дві опікуваних квазіреспубліки. Тому теж потрібні обрані керівники. Якби "вибори" в ОРДЛО відклали, це означало б, що Росія готова домовлятися на умовах повернення не республік, а територій. Але це зараз для Москви не актуально", – наголосив Фесенко.

Нагадаємо, 30 жовтня на засіданні Ради безпеки ООН вкотре засудили проведення псевдовиборів на Донбасі. Зокрема, заступник генерального секретаря організації з політичних питань Розмарі Дікарло зауважила, що їхнє проведення суперечить як Конституції України, так і Мінським угодам. А постійний представник України в ООН Володимир Єльченко заявив, що вибори можуть слугувати підґрунтям до нового циклу агресії Кремля. Під час засідання Ради безпеки ООН вісім країн-членів Європейського Союзу закликали владу Росії зупинити підготовку до незаконних виборів на окупованому Донбасі.



Псевдовибори заплановані на 11 листопада.