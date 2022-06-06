Убил одного и ранил двух гражданских: российскому военному сообщили о подозрении

Каждому российскому захватчику придется отвечать за ужасающие преступления против мирных украинцев. Правда, для этого им еще предстоит выжить, что удастся далеко не всем.

Украинские правоохранители активно работают над тем, чтобы привлечь к ответственности каждого российского оккупанта, совершавшего преступления против украинцев. Избежать справедливой кары не удастся ни одному россиянину, воевавшему против Украины.

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Объявления подозрения на Черниговщине

Прокуроры Прилуцкой окружной прокуратуры сообщили о подозрении российскому солдату. Согласно материалам следствия, он убил одного гражданского и ранил двух мирных жителей.

Как сообщили правоохранители, о подозрении ему получили заочно. Его обвиняют в преднамеренном убийстве и нарушении законов и обычаев войны.

Следствие установило, что российский солдат в феврале 2022 года в селе Харькове выстрелил из огнестрельного оружия в голову мужчины в его собственном дворе. После этого он выстрелил из пистолета в двух гражданских, пытавшихся скрыться.

Война России против Украины: коротко о последних событиях

На Запорожье российские кафиры начали распространять фейк и об отключении украинских мобильных операторов. Посредством такой психологической операции враг хочет убедить свободных украинцев, что "украинская власть от них отказалась".

На Донбассе продолжаются упорные бои украинских героев с российскими оккупантами. Нашим героическим защитникам и защитницам удалось уничтожить две элитные бригады захватчиков.

Несмотря на постоянные обстрелы и опасность, спасатели проводят эвакуацию мирных людей из Лисичанска, рядом с которым в Северодонецке проходят тяжелые бои. Героические спасатели сделали просто невозможное – вывезли из зоны боевых действий 66 человек, из которых 6 – дети. Также они отвезли в город гуманитарную помощь.

Белорусы согнали к границам с Украиной ракетные системы, российские самолеты начали возвращаться на белорусские аэродромы, также кафиры развернули свои системы противовоздушной обороны. Сами белорусские военные боятся нападать на Украину , но во взаимодействии с российскими оккупантами они могут решиться на этот шаг.

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