Убитый потенциал: как Голодомор изменил судьбу украинского народа

Голодомор уничтожил часть потенциала украинского народа, которую уже никогда не получится компенсировать. Как это изменило украинцев – читайте в нашем материале.

Какими могли бы быть украинцы, если бы не Голодомор-геноцид 1932–1933 годов, 24 канал, опираясь на исследования ученых, разобрал в проекте "Голод и мор: память поколений".

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Для чего был нужен Голодомор

В 1928 году руководство Советского Союза объявило курс на коллективизацию — частные крестьянские хозяйства должны были объединиться в коллективные хозяйства государственной собственности. У крестьян не должно было оставаться своего имущества – все должно было быть общим. Взамен каждому крестьянину начисляли определенное количество трудодней, за отработку которых платили натуральным продуктом.

Трудодни преимущественно были скудными и лишали крестьянина возможности прокормить себя и свою семью.

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Насаждение такой системы вызвало естественное сопротивление у украинских крестьян. Поэтому в колхозы их начали загонять силой. Впрочем, война с несогласными и активная политика "раскулачивания" сопротивления крестьян не сломила.

. По данным Института национальной памяти, сопротивление насаждению колхозной системы достигло своего пика в 1930 году – тогда в Украине состоялось более 4 тысяч массовых выступлений, в которых приняли участие более миллиона человек.

Поэтому советская власть, формально позволив выходить из колхозов, усилила экономическое давление на крестьянство. Для тех, кто отказывался вступать в колхоз, устанавливали большие налоги, вводили штрафы и взыскания. В конце концов, в 1932 году более двух третей украинских крестьянских хозяйств в Украине были уже в колхозах. Благодаря этому, как определяют в Институте нацпамяти, советский режим получил один из инструментов контроля за крестьянами и смог совершить преступление Голодомора. Который должен был уничтожить способность украинцев к сопротивлению, убеждают историки.

Весной 1933 года смертность в Украине приобрела катастрофические масштабы. Пик Голодомора приходится на июнь. Тогда ежесуточно мученической смертью умирали 28 тысяч человек, ежечасно — 1168 человек, ежеминутно — 20.



Признание Голодомора геноцидом украинцев / инфографика 24 канала

Это преступление изменило судьбу нескольких поколений украинцев. Голодомор, как отметил в комментарии 24 каналу глава Института национальной памяти Антон Дробович, стал мощным инструментом террора. Но не единственным.

Людей запугивали. Было мало информации о происходящем. Людей, которые не выполняли приказы, арестовывали и расстреливали. Или такие люди бесследно исчезали. Действовала мощная цензура, и о событиях тех времен нельзя было свободно ни писать, ни говорить. Реализовывался целый комплекс мероприятий, направленных на организацию геноцида. На международной арене реализовывалась политика дезинформации,

– объясняет он.

Если бы не это преступление, украинцы сейчас были бы другими – менее травмированными, более успешными и счастливыми.

Украинцев было бы больше

По данным Института демографии и социальных исследований имени М. В. Птухи НАН Украины, если бы не было голода в 1932–1934 годах, численность населения в Украине сейчас была бы больше примерно на 9 миллионов человек.

Исследование показало, что Украина понесла значительные человеческие потери вследствие голода в течение трех лет. Потери из-за сверхсмертности, то есть превышения естественного уровня смертности, в Украине в результате голода в 1932–1934 годах составляют 3,9 миллиона человек. Из общего количества потерь 93% приходится на сельских жителей.

Около 81% погибших от голода в Украине были украинцами, 4,5% – русскими, 1,4% – евреями и 1,1% – поляками. Среди жертв было также много белорусов, болгар и венгров. Это соответствует национальному распределению сельского населения Украины.

Кроме того, по подсчетам демографов, в целом, из-за падения уровня рождаемости во время Голодомора, Украина недосчиталась 600 тысяч младенцев.

Украинцы вели бы себя иначе

Доктор политологических наук Николай Обушный и кандидат психологических наук Татьяна Воропаева в 2009 году опубликовали результаты исследования, которое стало едва ли не первой попыткой понять психологические последствия трагедии Голодомора.

Они опросили 1000 участников, которым было от 1 до 7 лет в годы событий Голодомора. Это исследование показало более высокий уровень конформизма, тревоги, фобических реакций, поведенческого избегания и внутренних конфликтов у тех, кто пережил Голодомор, чем у тех, кто не жил на территориях, охваченных голодом.

Исследователи массовых травм Брент Безо и Стефания Мэгги в 2015 году обнародовали исследование, которое показало особенности поведения и мировоззрения потомков жертв Голодомора.

Они, в частности, включают в себя:

нерациональное накопление/хранение избыточных запасов еды;

неспособность избавиться от ненужных вещей;

значительная фокусировка на еде;

переедание и постоянное беспокойство за выживание.

Недавно СМИ обнародовали результаты исследования психологических последствий Голодомора в Украине, которое поддержали Научно-образовательный консорциум по изучению Голодомора (HREC) и Канадский институт украинских студий.

Самыми весомыми результатами этого исследования являются:

семьи, чьи предки сильнее страдали во время травматических событий, чаще избегают рассказа историй о Голодоморе;

те, кому не хватает информации о травматических событиях, происходивших во время Голодомора, чаще имеют негативные личные установки относительно этой трагедии: избегают самой темы и обесценивают события того времени;

мировоззренческие убеждения и стратегии поведения современных украинских семей во многом связаны с травматическими факторами Голодомора. "Дети всегда должны быть хорошо накормлены", "надо делать заготовки и консервации, в доме всегда должен быть запас еды", "власти нельзя доверять", "отсюда надо бежать, потому что ничего хорошего здесь не будет" – это установки, которые поколения украинцев вынесли из той трагедии. Так же как и разочарование в государстве и преобладание важности потребностей семьи над потребностями общины.

Украинцы имели бы больше собственных историй успеха

. 24 канал запустил проект "Голод и мор: память поколений" , чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте выйдут более 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932–1933 годов. Мы расскажем истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого уже нет среди нас, будут говорить их родные.

Голодомор лишил украинцев возможности реализовать себя и внести вклад в развитие самых разных отраслей социокультурной и экономической жизни.

По данным Института национальной памяти, около 1,5 миллиона детей до 10 лет погибли в результате искусственного голода. Насколько талантливыми они были и в каких профессиях могли бы преуспеть, мы уже никогда не узнаем.

Кроме того, нужно учитывать, что для того, чтобы потерять потенциал развития, не обязательно уничтожать физически. Иногда достаточно убить в человеке специалиста, лишив возможности реализовать себя в профессии.

Ниже – лишь несколько примеров того, как уничтожали украинскую интеллигенцию.

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Фауст Лопатинский

Этот театральный актер, мастер трюков, киносценарист, педагог и режиссер "Березиля" и ВУФКУ считался любимым учеником Леся Курбаса.



Фауст Лопатинский (в первом ряду – второй справа) в составе актерского состава "Березиля" / Фото из Википедии

Они познакомились в 1915–1916 году, во время оккупации Галичины русскими войсками, и много лет вместе работали на различных сценических площадках. За Курбасом Лопатинский переехал в Киев. С начала основания "Березиля" присоединился к художественному объединению как актер, режиссер и руководитель одной из студий театра.

В 1926 году Лопатинский покинул театр и перешел работать на Одесскую киностудию ВУФКУ. Он начинал работать вместе с Александром Довженко и мог бы стать еще одной легендой украинского кино.

Но в 1931 году, после выхода на экраны одного из самых известных фильмов режиссера "Кармелюк", в прессе Лопатинского раскритиковали за "романтизацию прошлого" и национализм. После этого он потерял возможность снимать художественные фильмы – только документальные и агитационные картины – но мог писать сценарии.

В 1932 году создал сценарий фильма "Украина". Он содержал сцены, посвященные хлебозаготовке, которые очень прозрачно напоминали события Голодомора. Впоследствии его на несколько месяцев арестуют за этот сценарий, после освобождения работать в кино он уже не мог. Через несколько лет – в 1937 году – Лопатинского арестовали повторно и расстреляли как "врага народа". Лишь через 30 лет он был посмертно реабилитирован.

Евгений Черняховский

Украинский хирург Евгений Черняховский был одним из плеяды медиков, которые значительно опережали свое время как идейно, так и технически.



Украинский хирург Евгений Черняховский / Фото из Википедии

Свою практическую деятельность начал в Киеве как врач-интерн хирургического отделения Александровской городской больницы. Молодой хирург быстро завоевал авторитет у коллег.

В мае 1905 года на заседании Общества киевских врачей он доложил об уникальной операции – зашивании раны сердца. С момента операции прошел год, пациента обследовал будущий профессор Николай Стражеско, который убедился в положительном исходе операции.

В 1915 году Черняховский опубликовал результаты экспериментальной трансплантации почки на животных. Впоследствии на базе этого опыта его ученик Юрий Вороной впервые провел операцию по трансплантации почки молодой женщине.

Перед началом Первой мировой войны он получил звание профессора. С началом боевых действий сначала чуть ли не в круглосуточном режиме оперировал в военном госпитале на Печерске, а с 1916 года, в связи с ухудшением военной ситуации, возглавлял передвижные лазареты у линии фронта.

Там Черняховский, благодаря своему новаторскому мышлению, внедряет практики, которые позволяют предотвращать развитие столбняка в результате загрязненных ранений. При наиболее критических повреждениях он впервые использует трансплантацию костной ткани, причем, как правило, с полным приживлением. Кроме того, ему нет равных в хирургическом лечении сосудистых поражений – он непрерывно совершенствует уникальные методики, предлагает хирургическую нить с новыми качествами.

После войны Черняховский заведовал хирургической клиникой, занимал должность директора Киевской государственной медицинской академии и возглавлял курс на украинизацию медицинского образования. Вместе с братом-гистологом Александром Черняховским создали первые медицинские учебники на украинском языке для студентов.

Однако в 1929 году яркая карьера Черняховского резко оборвалась: его брат Александр по навету ГПУ был арестован и стал жертвой репрессий. Евгения Черняховского немедленно уволили с должности заведующего кафедрой и лишили возможности работать. Он имел привилегию "умереть своей смертью", однако в течение последнего десятилетия жизни уже не имел возможности спасать жизни.

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Павел Григорович

Украинский авиаконструктор, создатель первого гидроплана, начал создавать самолеты еще во время учебы в Киевском политехническом институте. Чтобы сделать свои модели более совершенными, он перед окончанием КПИ поехал в бельгийский город Льеж, чтобы изучить аэродинамику и теорию двигателей.



Дмитрий Григорович / Фото с сайта КПИ

По возвращении разработал несколько моделей, которые привлекли к нему внимание Федора Терещенко. Эта семья была среди инициаторов создания КПИ и его меценатов. Федор также учился в Киевском политехническом институте и мечтал стать авиатором. Он пригласил Григоровича к сотрудничеству и вскоре на свет появились два их совместных спортивных аэроплана — Г2 и Г3. Конструктором и основным исполнителем всех работ был Григорович, меценатом — Терещенко.

За годы Первой мировой войны конструкторское бюро Григоровича создало более 10 типов гидросамолетов. Они производились в США, Великобритании, Италии и Франции по проектам, которые продало за границу Временное правительство России.

В 1917 году основал собственный опытный авиастроительный завод. Во время голода в Петрограде перебрался с семьей в Киев, а затем – в Одессу. В 1919 году работал в Екатеринославе, Симферополе, Севастополе.

При его участии спроектирован первый советский истребитель И-1, а через год — И-2. В 1925 году конструктора назначили руководителем отдела морского опытного самолетостроения на Государственном авиационном заводе №23 в Ленинграде.

1 сентября 1928 года Григоровича обвинили во вредительстве, назвали предателем и арестовали. Его посадили в Бутырскую тюрьму. В течение 1929–1931 годов он работал в ЦКБ-39 (первое из "опытно-конструкторских бюро", которое использовало труд заключенных авиаконструкторов и инженеров). Там, в застенках, вместе с Николаем Поликарповым они создали истребитель И-5.

10 июля 1931 года Григорович получил свободу, но советская власть так и не признала его невиновность. Летом 1938 года Григорович умер от лейкемии.

Павел Гащенко

Поселок Константиновка на Харьковщине был родиной известного украинского кобзаря и лирника Павла Гащенко. Он потерял зрение в 11 лет, переболев оспой, и стал кобзарем. Эта часть культурного наследия украинского народа после Голодомора была частично утрачена.

Был представителем Харьковской школы кобзарей. По воспоминаниям односельчан, имел около десяти учеников, которых учил традициям пения.

Он кобзарил в Краснокутском и Богодуховском уездах, часто бывал в Харькове, по приглашению также ездил в города на Полтавщине и Черниговщине. На родине пользовался огромным авторитетом. Его часто приглашали на общественные мероприятия, свадьбы, похороны, семейные торжества.

До прихода советской власти был очень популярным среди украинской интеллигенции. После – наряду с другими украинскими кобзарями и лирниками подвергся преследованиям коммунистическим тоталитарным режимом. Умер Павел Гащенко в родном селе от голода в 1933 году.

Порфирий Мартынович

Этот живописец, фольклорист и этнограф был автором многих самобытных портретов национальных типов украинских крестьян.

Он стал одним из первых в украинском искусстве иллюстраторов поэмы Котляревского "Энеида", изобразив античных героев в облике знакомых ему полтавчан.



В 1877 году за выдающиеся успехи в живописи Порфирий Мартынович получил большую серебряную медаль Петербургской академии художеств / Фото из Википедии

Одновременно с художественной деятельностью Мартынович занимался исследованием традиционной народной культуры, в частности, собирал и записывал украинский думный эпос. Художник стал инициатором создания Красноградского краеведческого музея, где и работал с 1922 по 1933 год научным сотрудником.

Когда в 1932 году на Красноградщине начался голод, Мартынович пытался поддержать нуждающихся. Весь свой гонорар раздавал крестьянам. Умер от голода 15 декабря 1933 года в родном доме.

. Несколько лет назад Музей Голодомора запустил проект "Поезд украинской идентичности", чтобы показать, какой ценой власть пыталась не допустить выхода Украины из состава СССР. Проект демонстрировался в поезде киевского метрополитена с 21 ноября по 11 декабря 2018 года. Из его материалов можно узнать , как геноцид был направлен против украинской интеллигенции, украинской церкви, против каждого активного носителя украинской идентичности.

Помним жертв Голодомора-геноцида 1932–1933 годов. В память о более чем 7 миллионах убитых украинцев призываем всех "Зажечь свечу памяти", поставить ее на подоконнике в 16:00 27 ноября и почтить погибших минутой молчания.