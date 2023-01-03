Однако неравнодушные киевляне не остались в стороне и не стали пассивно ждать, пока коммунальные службы приведут в порядок улицы их города. Так, с 9 утра 3 января они собрались, чтобы привести в порядок то, что принес с собой "русский мир". На месте событий побывал и 24 канала.

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Объединились ради помощи

На месте попадания ракеты работы действительно много: повреждены дома, автомобили, поваленные деревья, поврежден газопровод, а рядом – огромная воронка, которую огородили забором. Присоединилось много желающих помочь: кто-то складывал мусор, кто-то загружал его в авто для вывоза, а кто-то устроил самый настоящий полевой обед для неравнодушных.

Также к акции присоединились коммунальщики, обещающие вывезти мусор.

Уборка длилась долго, однако поскольку работы очень много, киевляне запланировали уборку и на следующий день, 4 января, в 9:30.

Киевляне устроили уборку в Протасовом Яру / Фото Валентины Полищук для 24 канала

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