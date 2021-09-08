Убытки на 30 миллионов: дело "Охматдета" направили в суд

Обвинительный акт по делу о более 30 миллионах гривен убытков во время строительства "Охматдета" по состоянию на 8 сентября направили в суд. В коррупции обвиняют 2 человек.

Речь идет об экс-директоре государственного предприятия-заказчика строительства "Укрмедпроектбуд" и руководителе частного предприятия-генподрядчика. Пресс-служба Национального антикоррупционного бюро также сообщила: в отдельный эпизод выделили расследование в отношении еще одного человека.

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Сейчас он находится в розыске. Сейчас также рассматривают вопрос об осуществлении спецрасследования.