"Должен упасть в ноги американцам": Гудков предположил, какие у Лукашенко есть пути отступления

Александр Лукашенко понимает, что Путин проигрывает в войне. Поэтому на днях он подтвердил, что Беларусь действительно участвует в войне, однако она мол "никого не убивает". Почему он решил об этом сказать и есть ли у него пути отступления читайте в статье.

Собственное мнение 24 канала высказал российский оппозиционер Геннадий Гудков. Он считает, что Лукашенко будет "включать дурака" до окончания войны.

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По его словам, у самопровозглашенного президента Беларуси просто нет другого выхода .

Гудков пояснил, что в Украине сформирован белорусский батальон, и он не будет сидеть, сложа руки. Беларусь – это не Россия, там народ готов к свержению своего режима.

Лукашенко – дурак, но не идиот. Был бы он умным, так такого бы не было. Но он не идиот и понимает, что это вопрос жизни и смерти. Поэтому он дальше будет "см**тать деньги" и кормить Путина "завтраками", но ничего делать не будет,

– заявил оппозиционер.

Он отметил, что Лукашенко все равно военный преступник и соучастник, потому что сдал в аренду свою страну Путину. "Но тем не менее, хорошо, что у него хватает мозгов удержаться от бросания своих солдат в бой", – добавил он.

Есть ли для Лукашенко пути ухода

Оппозиционер убежден, что самопровозглашенный президент Беларуси может сдаться НАТО , получить гарантии личной безопасности, уйти с поста.

Это единственный путь, если Лукашенко, конечно, не полон дурак. Ему нужно упасть в ноги американцам, сказать, что он все отдает, договориться и получить гарантии личной безопасности. Его могут отправить на какую-то территорию и охранять, чтобы он доживал свой возраст,

– предположил Гудков.

Гудков предположил, какие у Лукашенко есть пути отступления



Он добавил, что в ноги бросился Лукашенко нужно именно американцам, потому что китайцы не будут его так оберегать.

"Зачем Китаю обеспечивать безопасность Лукашенко? к тому же, китайцы не решают сейчас вопрос о войне. Поэтому нужно говорить с теми, кто что-то может, а это, в первую очередь, США и Евросоюз, но последний будет долго совещаться", – считает оппозиционер. .

Лукашенко заявил, что Беларусь участвует в войне против Украины