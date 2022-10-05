"Должен упасть в ноги американцам": Гудков предположил, какие у Лукашенко есть пути отступления
Александр Лукашенко понимает, что Путин проигрывает в войне. Поэтому на днях он подтвердил, что Беларусь действительно участвует в войне, однако она мол "никого не убивает". Почему он решил об этом сказать и есть ли у него пути отступления читайте в статье.
Собственное мнение 24 канала высказал российский оппозиционер Геннадий Гудков. Он считает, что Лукашенко будет "включать дурака" до окончания войны.
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По его словам, у самопровозглашенного президента Беларуси просто нет другого выхода .
Гудков пояснил, что в Украине сформирован белорусский батальон, и он не будет сидеть, сложа руки. Беларусь – это не Россия, там народ готов к свержению своего режима.
Лукашенко – дурак, но не идиот. Был бы он умным, так такого бы не было. Но он не идиот и понимает, что это вопрос жизни и смерти. Поэтому он дальше будет "см**тать деньги" и кормить Путина "завтраками", но ничего делать не будет,
– заявил оппозиционер.
Он отметил, что Лукашенко все равно военный преступник и соучастник, потому что сдал в аренду свою страну Путину. "Но тем не менее, хорошо, что у него хватает мозгов удержаться от бросания своих солдат в бой", – добавил он.
Есть ли для Лукашенко пути ухода
Оппозиционер убежден, что самопровозглашенный президент Беларуси может сдаться НАТО , получить гарантии личной безопасности, уйти с поста.
Это единственный путь, если Лукашенко, конечно, не полон дурак. Ему нужно упасть в ноги американцам, сказать, что он все отдает, договориться и получить гарантии личной безопасности. Его могут отправить на какую-то территорию и охранять, чтобы он доживал свой возраст,
– предположил Гудков.
Гудков предположил, какие у Лукашенко есть пути отступления
Он добавил, что в ноги бросился Лукашенко нужно именно американцам, потому что китайцы не будут его так оберегать.
"Зачем Китаю обеспечивать безопасность Лукашенко? к тому же, китайцы не решают сейчас вопрос о войне. Поэтому нужно говорить с теми, кто что-то может, а это, в первую очередь, США и Евросоюз, но последний будет долго совещаться", – считает оппозиционер. .
Лукашенко заявил, что Беларусь участвует в войне против Украины
- Президент Александр Лукашенко подтвердил участие Беларуси в "специальной военной операции". По словам белорусского президента, он не скрывает участия в войне против Украины.
- Он подчеркнул, что участие Беларуси в войне в том, чтобы "не допустить распространения этого конфликта на их территорию". Также Лукашенко якобы не хочет допустить удара по своей стране под прикрытием "специальной военной операции" со стороны Польши, Литвы и Латвии.
- Интересно, что Лукашенко не упомянул ракетные удары по Украине с территории Белоруссии. Также он не сказал, что в первые дни войны их страна была плацдармом россиян для наступления.
- Эксперт Игорь Попов отметил, что самопровозглашенный президент Беларуси Лукашенко семь месяцев ждал , кто же победит в этой войне. В его планах – присоединиться к победителю и избежать международного трибунала.
- Отметим, что Лукашенко поручил госсекретарю Совбеза начать подготовку к обороне "по нормам военного времени". Он уже даже заговорил о "мобилизации" , но пока только для сбора урожая.
- Кроме того, Беларусь разместила у границ с Украиной до 7 батальонно-тактических групп . Белорусские военные продолжают тренироваться и отлаживать инфраструктуру для сил России.