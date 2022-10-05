Власну думку 24 каналу висловив російський опозиціонер Геннадій Гудков. Він вважає, що Лукашенко буде "включати дурня" до закінчення війни.

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За його словами, в самопроголошеного президента Білорусі просто немає іншого виходу.

Гудков пояснив, що в Україні є сформований білоруський батальйон, і він не буде сидіти, склавши руки. Білорусь – це не Росія, там народ готовий до повалення свого режиму.

Лукашенко – дурень, але не ідіот. Був би він розумним, то такого б не було. Але він не ідіот і розуміє, що це питання життя та смерті. Тому він далі буде "см**тати гроші" та годувати Путіна "завтраками", але нічого робити не буде,

– заявив опозиціонер.

Він зазначив, що Лукашенко все одно військовий злочинець та співучасник, бо здав в оренду свою країну Путіну. "Але тим не менше, добре, що в нього вистачає мізків утриматися від кидання своїх солдат у бій", – додав він.

Чи є для Лукашенка шляхи відходу

Опозиціонер переконаний, що самопроголошений президент Білорусі може здатися НАТО, отримати гарантії особистої безпеки, піти з поста.

Це єдиний шлях, якщо Лукашенко, звісно, не повний дурень. Йому потрібно кинутися в ноги американцям, сказати, що він все віддає, домовитися і отримати гарантії особистої безпеки. Його можуть відправити на якусь територію та охороняти, щоб він доживав свого віку,

– припустив Гудков.

Гудков припустив, які в Лукашенка є шляхи відступу



Він додав, що в ноги кинувся Лукашенку треба саме американцям, бо китайці не будуть його так оберігати.

"Навіщо Китаю надавати безпеку Лукашенку? до того ж, китайці не вирішують зараз питання щодо війни. Тому треба говорити з тими, хто щось може, а це, в першу чергу, США та Євросоюз, але останній буде довго радитися", – вважає опозиціонер.

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