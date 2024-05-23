В ГУР ответили, как часто Буданов участвует в боевых операциях, и важно ли это для бойцов

Глава ГУР МО Кирилл Буданов время от времени непосредственно участвует в боевых операциях спецназовцев украинской разведки. Одной из таких операций была в Харьковской области.

В частности, это произошло после начала нового наступления врага. Об этом в эфире национального марафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрей Юсов, передает 24 Канал.

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Юсов сказал, как часто Буданов непосредственно участвует в операциях

Представитель ГУР рассказал, что в сети распространялось видео, предположительно, с Харьковской области, где спецподразделения ГУР МО, в частности группа "Тимура", одними из первых встретили врага. Бойцы эффективно наносят россиянам потери и защищают нашу землю.

Как часто Кирилл Буданов принимает личное участие в операциях, отвечу так: регулярно,

– сказал Юсов.

Он также отметил, что ГУР повезло с командиром, ведь тот непосредственно участвует в событиях, операциях и мероприятиях близко к "нулю".

"И это не только для того, чтобы просто принять участие ради участия. Это важная составляющая для поднятия морально-психологической мотивации бойцов", – подчеркнул представитель разведки.

Юсов отметил, что после начала наступления врага в Харьковской области одним из первых, кто встретил россиян и оказал им мощное сопротивление, точно были спецназовцы ГУР МО, как и другие составляющие Сил безопасности и обороны. А Кирилл Буданов также был там.

Буданов находился в Харьковской области после наступления