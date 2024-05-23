В ГУР ответили, как часто Буданов участвует в боевых операциях, и важно ли это для бойцов
Глава ГУР МО Кирилл Буданов время от времени непосредственно участвует в боевых операциях спецназовцев украинской разведки. Одной из таких операций была в Харьковской области.
В частности, это произошло после начала нового наступления врага. Об этом в эфире национального марафона рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины – Андрей Юсов, передает 24 Канал.
К теме Россияне уже скоро начнут вводить резервы, – Буданов о ресурсах россиян на Харьковщине
Юсов сказал, как часто Буданов непосредственно участвует в операциях
Представитель ГУР рассказал, что в сети распространялось видео, предположительно, с Харьковской области, где спецподразделения ГУР МО, в частности группа "Тимура", одними из первых встретили врага. Бойцы эффективно наносят россиянам потери и защищают нашу землю.
Как часто Кирилл Буданов принимает личное участие в операциях, отвечу так: регулярно,
– сказал Юсов.
Он также отметил, что ГУР повезло с командиром, ведь тот непосредственно участвует в событиях, операциях и мероприятиях близко к "нулю".
"И это не только для того, чтобы просто принять участие ради участия. Это важная составляющая для поднятия морально-психологической мотивации бойцов", – подчеркнул представитель разведки.
Юсов отметил, что после начала наступления врага в Харьковской области одним из первых, кто встретил россиян и оказал им мощное сопротивление, точно были спецназовцы ГУР МО, как и другие составляющие Сил безопасности и обороны. А Кирилл Буданов также был там.
Буданов находился в Харьковской области после наступления
- После начала Кирилл Буданов дал интервью американскому изданию The New York Times. Как заявят журналисты, начальник ГУР МО вышел с ними на связь прямо из Харьковской области, где находился в защищенном бункере и вместе с другими командирами контролировал оборонительную операцию ВСУ.
- Затем Кирилл Буданов рассказал о ситуации в приграничной зоне и прилегающих регионах вживую из Харьковской области в рамках телемарафона "Единые новости".
- Стоит отметить, что на Харьковском направлении враг продолжает давить на наших защитников, в частности, атакуя и нанося массированные удары баллистикой и управляемыми авиационными бомбами. Однако наши бойцы мужественно держат оборону и не дают врагу продвинуться вглубь области. Подробнее о ситуации на севере Харьковской области – читайте в материале.