Несколько сотен граждан Китая воюют за Россию против Украины, –Зеленский

11 апреля в Брюсселе состоялась встречи в формате "Рамштайн". Президент Зеленский выступил на ней по видеосвязи. Владимир Зеленский доложил о привлечении Россией к войне в Украине граждан Китая.

"По состоянию на сейчас мы имеем информацию, что по крайней мере несколько сотен граждан Китая воюют в составе оккупационных сил России. Это означает, что Россия, очевидно, пытается затянуть войну, используя даже жизни граждан КНР.

Путину было недостаточно солдат из Северной Кореи. Теперь он пытается компенсировать свои потери, привлекая еще одну нацию –китайцев", – говорится в выступлении Зеленского во время "Рамштайна".