Около 8 тысяч еще оставалось: Зеленский назвал потери КНДР на Курщине

Россия привлекла тысячи северокорейских солдат к войне против Украины, в частности, на Курщине. Украина уничтожила значительную часть этой группировки на данном направлении.

Однако на несколько тысяч военных из КНДР все еще остаются на курской территории. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Владимира Зеленского для британского вещателя ITV News.

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Какие потери КНДР на Курском направлении

Президент Зеленский назвал потери Северной Кореи на Курщине.

Они (россияне – 24 Канал) их втягивали. Они показали, где они их будут использовать. И там мы уничтожили более 4 тысяч,

– рассказал он.

Однако, как отметил президент, на сегодня это приблизительная цифра.

При этом еще 7 – 8 тысяч солдат армии Кима все еще остаются на этом направлении.

К слову, на Курщине в последнее время активизировались события. В частности, 8 февраля ВСУ отбили массированную атаку российских и северокорейских штурмовиков.

Военные утверждают, что Россия изменила тактику: раньше враг наступал обычно с применением техники, а на этот раз на штурм бросили пехоту. Это привело к значительным потерям живой силы противника.