Солдаты КНДР в Украине серьезно досаждают доктрине Китая, – NYT

Отправка войск Северной Кореи для участия в войне в Украине может создать серьезные дипломатические трудности для Китая. Это решение станет для КНДР, как никогда, тяжелым испытанием в отношениях с КНР.

КНДР не прислушались к "мирной" доктрине Китая, за что могут поплатиться его доверием, пишет The New York Times.

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Как КНДР становится неудобным другом КНР

Китай давно не доволен политикой КНДР, которая сеет нестабильность в Северной Азии. Пхеньян пугает всех своей ядерной программой и периодически угрожает уничтожить Южную Корею.

Теперь КНДР разжигает конфликт еще и в Европе. Это еще больше поляризует мир, где есть страны Запада во главе с США и антизападная коалиция, возглавляемая Китаем и Россией, считают в издании.

Китай пытается позиционировать себя как своеобразную "силу мира", противопоставляя себя США, как более агрессивной силе. Вступление КНДР в войну против Украины подрывает эту риторику.

Что еще настораживает Китай – это обмен России с КНДР военными технологиями.

"Это может подтолкнуть Север к более агрессивным действиям в отношении Южной Кореи или Японии и одновременно уменьшить способность Пекина влиять на это замкнутое государство, даже несмотря на то, что оно полагается на Китай в плане торговли и помощи", – пишут в The New York Times.

Виктор Ча, руководитель корейского отдела Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне, предположил, что Китай не может найти способ остановить поддержку Северной Кореей усилий Кремля.

Китай оказался между параличом и некомпетентностью в этом вопросе. Хотя они косвенно поддерживают усилия России в войне, они не могут быть довольны участием КНДР. Ничего хорошего для них в этом нет ни в краткосрочной, ни в долгосрочной перспективе,

– говорит он.

Напомним, на саммите БРИКС лидер Китая Си Цзиньпин сказал, что нужно перестать "подливать масло в огонь" в Украине.