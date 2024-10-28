Состояние армии КНДР в России неудовлетворительное, но это лишь начало кооперации двух диктатур, – WSJ

Войска Северной Кореи скоро столкнутся с ВСУ. Однако, по мнению военных экспертов, КНДР предоставила России далеко не лучших своих бойцов.

Состояние войск КНДР в России неудовлетворительное, бойцы очень молоды и нетренированы. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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Каких воинов предоставил России Ким Чен Ын

Разведданные и видеозаписи свидетельствуют, что среди военных немало молодежи и подростков, которые, скорее всего, только начали службу. Многие из них выглядят невысокими и худыми, что может указывать на проблему с недоеданием в КНДР.

Солдаты тренировались в горных условиях Южной Кореи, что им мало поможет в равнинных условиях Украины. Их техника устарела, а сами военные, возможно, никогда не выезжали за пределы своей страны. Министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен назвал их "наёмниками из пушечного мяса".

США, Южная Корея и Украина дают оценки около 3 тысяч прибывших на войну в этом месяце северокорейцев. Часть уже заметили в Курской области, недалеко от украинской границы.

Важно также отметить, что армия Северной Кореи не участвовала в настоящих военных действиях с конца Корейской войны в 1953 году.

Какие будут последствия вовлеченности КНДР в войну

Ким Чен Ын, вероятно, сначала ожидает реакции Путина на свою помощь, а потому направляет в Россию сначала менее опытных военных. Так считает бывший южнокорейский чиновник Джеймс Джей Би Пак. Позже Россия может получить более профессиональных военных себе в помощь.

Роль северокорейских войск в конфликте пока непонятна. Они могут заниматься наблюдением за использованием дронов или сбором информации, если Россия использует северокорейские боеприпасы.

Прямое привлечение Северной Кореи к боевым действиям привело бы к серьезной эскалации, считают в США и НАТО. Размещение войск в Курске может позиционироваться как оборонительный шаг, отмечает аналитик Сэмюэл Крэнни-Эванс.

Политические последствия возможных потерь КНДР на фронте будут ограничены изоляцией семей военнослужащих, сообщает разведка Южной Кореи. Они считают, что их северный сосед отправит в Россию 10 тысяч солдат до декабря.

Напомним, Южная Корея может отреагировать на участие КНДР в войне, если её войска заметят на территории Украины. Республика Корея имеет большие запасы танков, артсистем, бронетехники и, главное – боеприпасов.

Хоть Конституция страны и ограничивает поставки оружия странам, воюющим, позиция может измениться. К тому же Украина может передать Южной Корее военнопленных из КНДР, чтобы та могла получить лучшее представление о боевых возможностях Северной Кореи.