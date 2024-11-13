Адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета НАТО, заявил, что войска Альянса уже бы давно выбросили россиян из Украины. Об этом он сказал во время Пражского оборонного саммита, состоявшегося 8 – 10 ноября, передает 24 Канал.

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Политическое решение и значительный риск

Бауэр выразил уверенность, что силы НАТО отбросили бы оккупантов, если бы Россия не имела бы ядерного оружия. Именно поэтому, уточнил военный, нельзя сравнивать войны в Украине и Афганистане, куда Альянс в свое время ввел войска.

В то же время адмирал не считает, что участие войск НАТО в войне против России на стороне Украины невозможно. Впрочем, это представляет большой риск для НАТО как союза. Такой шаг – это "политический вопрос", а не военный.

Бауэр отметил, что Украина имеет "стратегическую важность" для союзников, и США не заинтересованы в том, чтобы позволить Путину победить.

К слову, СМИ сообщало, что "мирный" план Трампа будет включать отказ Украины от НАТО на 20 лет. Эксперт по международной безопасности Фонда "Демократические инициативы" Тарас Жовтенко предположил, что в этом случае Украина могла бы стать основным союзником США вне НАТО.