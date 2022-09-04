Приехали: в кремле уже сомневаются, что путин поедет на саммит G20 – из-за безопасности
Российского диктатора владимира путина еще раньше пригласили на саммит G20. Мероприятие должно состояться в ноябре.
Посетит ли путин событие до сих пор точно неизвестно. Российские пропагандисты, ссылаясь на слова его пресс-секретаря дмитрия пескова, говорят, что участие путина в саммите G20 зависит от мер безопасности, информирует 24 канал.
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путин боится за свою безопасность
По словам пескова, в принятии решения об участии путина в саммите G20 будут учитываться "все факторы". Также примут во внимание так называемые "факторы безопасности".
Для того, чтобы принять решение о формате нашего участия, потому что приглашения на высшем уровне есть, будут приниматься во внимание все факторы, в том числе факторы безопасности, конечно,
– сказал он.
В 2022 году саммит G20 организует Индонезия. 19 августа президент страны Джоко Видодо сообщил, что владимир путин хочет лично принять участие в саммите на острове Бали в ноябре, который продлится с 15 по 16 ноября.
Участие путина на саммите G20
- В США убеждены, что президент Украины Владимир Зеленский должен посетить саммит G20, если там будет российский диктатор владимир путин. В Совете нацбезопасности Белого дома говорится, что президент Джо Байден выступает за то, чтобы путина не приглашали на саммит – он не должен там быть.
- Кандидат на кресло премьера Великобритании Риши Сунак призвал не допускать владимира путина на встрече G20. Свое заявление Сунак сделал после того, как российский диктатор принял предложение Индонезии поучаствовать в саммите G20 на Бали.
Что говорят в ОП о саммите: смотрите видео