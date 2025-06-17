"Видит террориста полицейским": почему Трамп хочет сделать Путина переговорщиком по Ирану

Дональд Трамп рассматривает Владимира Путина как возможного посредника в переговорах с Ираном. Такая позиция вызывает возмущение, ведь российский диктатор не имеет доверия из-за своей агрессии в Украине.

Лидеры Европы отмечают, что Россия не может участвовать в мирном процессе из-за преступлений, совершенных ее режимом. Подробнее об этом 24 Каналу рассказал политолог, руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко.

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Почему Трамп хочет сделать Путина переговорщиком по Ирану

"Трамп видит Путина хорошим полицейским. Так, российского террориста, который превратил крупнейшую страну в государство-террориста", – сказал политолог.

Относительно Соединенных Штатов Америки, Трамп не позиционирует их как государство, которое стоит над процессом. Наоборот, он намекает, что США могут непосредственно включиться в операции на стороне Израиля. Даже в своем ответе президенту Франции Эммануэлю Макрону Трамп логично дает понять, что он будет работать над прекращением огня и деэскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

Сейчас Трамп подает сигнал, что Иран должен быстро подписать соглашение не только по ядерной программе, но и по ограничению баллистических вооружений и программы беспилотников "Шахед". Через такие угрозы Трамп пытается заставить аятоллу Али Хаменеи и иранского президента Масуда Пезешкиана сесть за стол переговоров.

Трамп использует Путина, как сам себя позиционирует в российско-украинской войне, – и это дико,

– отметил Игорь Чаленко.

Политолог считает правильным, что президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц прямо заявили, что ни при каких обстоятельствах невозможно допустить непосредственное участие России в переговорном процессе по Ирану. Сегодня у Путина нет достаточной репутации для этого, ведь у него "руки в крови". То, что он делает в последние дни в Украине, лишь подтверждает, что он не может быть "голубем мира".