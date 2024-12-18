Россия усилила наступательные действия на Курщине, стремясь вытеснить Силы обороны до инаугурации Дональда Трампа. Враг активно привлекает к боям северокорейских солдат, которые понесли потери.

В Пентагоне уже официально подтвердили, что северокорейские войска понесли первые потери в боях в Курской области. В то же время российские официальные источники продолжают замалчивать развертывание сил КНДР на этом участке фронта. В ISW объяснили почему, передает 24 Канал.

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Значительный удар по имиджу Кремля

На факт тщательного сокрытия Москвой присутствия северокорейцев на Курщине указал и Владимир Зеленский.

В частности, он сообщил, что россияне, чтобы затаить потери среди солдат КНДР, сжигают им лица. Кроме того, оккупанты запрещают северокорейскому персоналу показывать свои лица во время обучения в России, и пытаются удалить любые видеодоказательства того, что солдаты Ким Чен Ына действуют в стране-агрессоре.

Украинские военные чиновники и источники в разведке ранее отмечали, что Москва маскирует северокорейских солдат под бурятов.

В Институте изучения войны тоже не заметили, чтобы чиновники Кремля или государственные СМИ признавали присутствие северокорейских сил в России или их участие в боевых действиях в Курской области.

Эксперты считают, что Москва, вероятно, и в дальнейшем будет молчать о развертывании северокорейских войск в Курской области, поскольку это означало бы признание того факта, что России нужны иностранные войска, чтобы отвоевать свою собственную территорию.

Кроме того, это опровергло бы заявление Путина, о том, что украинское вторжение в Курскую область вызвало высокие показатели вербовки среди россиян.